Gemeente hangt camera’s op rond Groesbeekdreef

Burgemeester Femke Halsema heeft besloten cameratoezicht te plaatsen op en rond de Groesbeekdreef in Amsterdam-Zuidoost. De afgelopen weken, en eerder in december 2021, zijn er volgens de politie meerdere geweldsincidenten geweest bij een woning in deze straat.