Gemeente: Handhaving gebiedsverboden voldoende

De gemeente schrijft dat naar aanleiding van vragen van raadslid Wil van Soest (Partij van de Ouderen). Zij wijst de gemeente op het feit dat bij een op de vijf gevallen een gebiedsverbod wordt overtreden. In de afgelopen twee jaar is door de burgemeesters van Amsterdam 200 keer een gebiedsverbod opgelegd.



Het college is tevreden over het functioneren van de politie en het Openbaar Ministerie en ziet geen reden voor verandering. 'In elk geval zijn er geen signalen dat de mate van handhaving door de politie en vervolging door het OM onvoldoende zouden zijn,' schrijft burgemeester Femke Halsema in de brief aan de raad. Ook wijst ze erop dat de twintig procent aan overtredingen geen absolute weergave geeft. Sommige personen kunnen meerdere gebiedsverboden overtreden.