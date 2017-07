Gemeente handhaaft op spontane Gay Pridefeesten Reguliersdwars

Nadat de horecaondernemers van de Reguliersdwarsstraat het feest tijdens de Gay Pride vorig jaar 'klein' wilden houden en zich onttrokken aan de algemene Gay Pride feestvergunning, werd op het laatste moment toch een straatfeest aangekondigd buiten die vergunning om.



Vanwege de drukte die daardoor ontstond moest de politie ingrijpen om de komst van duizenden bezoekers in goede banen te leiden. Dat is te lezen in een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. "Een zeer onwenselijke situatie, omdat de betreffende toezichthouders op dat moment ook hard nodig waren bij andere, wel vergunde straatfeesten en evenementen."



'Free rider'

Op dit 'freerider-gedrag' van de ondernemers in de Reguliersdwars is in de gemeenteraad afkeurend gereageerd, daarom mogen feesten en horeca-activiteiten in de openbare ruimte dit jaar tijdens de Pride alleen nog georganiseerd worden onder die algemene vergunning, een zogenaamde parapluvergunning. Hiermee mag je bijvoorbeeld taps buiten zetten en de muziek op straat versterken.



Ondernemers die geen vergunning aanvragen en toch spontaan een feest organiseren, kunnen erop rekenen dat hierop gehandhaafd zal worden.



Klein feestje

In 2016 besloten de horecaondernemers in de Reguliersdwarsstraat het feest in tegenstelling tot voorgaande jaren klein te houden, omdat ze af wilden van de titel 'homostraat'. Ook dit jaar willen de ondernemers zich volgens de gemeente niet aansluiten bij de andere vergunninghouders.



Wel zouden ze bereid zijn zelf maatregelen te treffen, zoals extra portiers en een fietsenparkeerplan. De gemeente vindt dit echter onvoldoende om de situatie in de straat beheersbaar te houden.