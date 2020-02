Gemeente Haarlemmermeer: haven kan niet zomaar de Houtrakpolder in

Luchtfoto van de Amsterdamse haven. Beeld ANP

In het concept voor de nieuwe Omgevingsvisie haalt Haarlemmermeer een streep door de mogelijkheid dat de Amsterdamse haven westwaarts uitbreidt. Haarlemmermeer wil de Houtrakpolder groen houden.

Het ‘contrast tussen bospartijen en open boerenland’ is de buurgemeente van Amsterdam een lief ding waard. ‘Deze openheid willen we behouden en beschermen. De Houtrakpolder is dan ook niet beschikbaar voor uitbreiding van de haven van Amsterdam.’

Dat is opmerkelijk, omdat alle omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland in 2013 uitspraken dat de haven eventueel kan uitbreiden naar de noordelijke helft van de Houtrakpolder. De voorwaarde was dat de ruimte niet te vinden zou zijn in de haven zelf door die intensiever te gebruiken.

Bedrijvenstrategie

De gemeente Amsterdam reageert verrast op de stellingname van Haarlemmermeer en wil met de buur in gesprek. “Wat betreft de gemeente Amsterdam staan de gemaakte afspraken nog,” zegt een woordvoerder.

In de Bedrijvenstrategie van het stadsbestuur werden de afspraken uit 2013 recent nog aangehaald. Hierin werd uitgebreid stilgestaan bij het tekort aan bedrijventerreinen dat naar verwachting al de komende jaren zal ontstaan in de stad. Ook de haven komt op den duur krap te zitten als in de nieuwe wijk Haven-Stad 40.000 tot 70.000 woningen worden gebouwd.

Maar volgens Haarlemmermeer is er weinig nieuws onder de zon. De voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, die vorig jaar opging in Haarlemmermeer, was altijd al tegen het bebouwen van de Houtrakpolder, zegt een woordvoerder. “Wij zijn nooit van gedachten veranderd.”

Haarlemmermeer verwijst naar de afspraken van toen: eerst moet objectief zijn vastgesteld dat de haven ruimte tekortkomt en moet ‘een breed samengestelde stuurgroep’ een voorstel hebben opgesteld.

Het Amsterdamse Havenbedrijf zegt dat het bekend is met de opvatting van Haarlemmeermeer. De haven richt zich eerst maar eens op intensiever gebruik van het huidige havengebied. “Daar hebben we nog een heel traject te gaan.”