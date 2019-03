Gemeente grijpt in om bezwijken Bullebaksluis te voorkomen

De brug die de Marnixstraat over de Bloemgracht tilt, is per direct verboden terrein voor vracht- en busverkeer. Trams mogen er, maximaal één tegelijk, alleen nog stapvoets overheen rijden. Remmen of optrekken met de auto is op en om de brug (tot tien meter afstand) is ook verboden.



De bijna tachtig jaar oude brug stond al op de nominatie om in de komende jaren gerenoveerd te worden, maar is er zo slecht aan toe dat direct ingrijpen volgens wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) noodzakelijk is. Zowel in het brugdek als in de onderbouw zitten scheuren en in de houten paalfundering bacteriën en schimmel.



Dijksma gaat op korte termijn om de tafel met de brandweer, om te bespreken of het verkeer over de brug voorlopig langs alternatieve routes geleid moet worden. De komende weken worden bovendien verdere inspecties aan- en onderzoek naar de gesteldheid van de brug gedaan. Mogelijk volgen dan nog meer maatregelen.



Kademuren

Ten minste tien kilometer kademuur in Amsterdam is zo slecht dat er een verhoogd risico is op verzakken. Die kademuren moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Daanaast verkeren negen bruggen in de stad in zeer slechte staat, waaronder dus de Bullebaksluis. Bij een aantal van die bruggen is al ingegrepen. Dat kan onder meer het kappen van bomen en het opheffen van parkeerplaatsen betekenen.



Zo is bij een aantal bruggen over de Heren- en Leliegracht damwanden geplaatst. Vijf andere bruggen mogen momenteel maar 'beperkt belast' worden, zoals de Bullebaksluis sinds woensdag.



