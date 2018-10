Gemeente gooit gokmarkt op de schop

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.



Ze kondigt aan dat de regels voor gokhallen volledig op de schop gaan, zodat ondernemers die nu nog niet actief zijn op die markt net zoveel kans maken op een vergunning als de bestaande kansspelondernemers.



Vooral in het centrum staat een ­aantal grote speelautomaathal­len met soms wel tweehonderd gokkasten. In totaal heeft de gemeente 21 exploitatievergunningen verstrekt, naast de twee vestigingen van staatsgok­bedrijf Holland Casino.



Meer vergunningen worden er niet uitgegeven om gokverslaving tegen te gaan. De vergunningen die nu in handen zijn van bestaande ondernemers, worden elke drie jaar verlengd. De speelautomatenbranche is een lucratieve markt, waar jaarlijks in heel ­Nederland ruim 700 miljoen euro in omgaat.



Verloten

De Raad van State oordeelde in 2016 dat gemeenten de vergunningsprocedure anders moeten inrichten. Doordat de meeste gemeenten een beperkt aantal vergunningen uitgeven, ruwweg één gokhal per 50.000 inwoners, en de meeste bestaande vergunningen al in handen zijn van gevestigde ondernemers, maken nieuwe ondernemers geen kans.



Dat vindt de Raad van State onrechtmatig. Halsema kondigt nu aan dat de bestaande vergunningen voor speelautomaathallen allemaal tot 1 september 2021 geldig zullen blijven, waarna een nieuw beleid van kracht wordt.