Gemeente: Geluidsnormen dancefeest RAI niet overschreden

In de nacht van het feest zijn er bij de gemeente twintig klachten per telefoon en via de website binnengekomen over geluidsoverlast. Dat is een acceptabel aantal, stelt Halsema, 'alle klachten komen van adressen in de eerste bebouwingslijn rond de RAI'.



De RAI mag vier keer per jaar een muziekgerelateerd evenement organiseren, waarbij twee keer doorgegaan mag worden tot diep in de nacht. De geluidsbelasting van muziek op de woningen in de directe omgeving mag daarbij niet meer zijn dan 60 decibel. Deze grens is op 22 december tijdens Valhalla niet overschreden, schrijft Halsema aan de raad.



Op social media werd nog gesuggereerd dat er zo veel kabaal was, dat het zelfs bij Hotel Arena in Oost te horen was. Hotel Arena staat vijf kilometer af van de Rai. Uit metingen blijkt dat Valhalla niet verantwoordelijk geweest kan zijn voor dat geluid.