Gemeente: geen reden extra maatregelen brandveiligheid

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan het college. Zij baseert haar beslissing op een onderzoek naar de brandveiligheid van Amsterdamse woontorens.



Aanleiding voor het onderzoek was de brand in de Londense Grenfell toren, waarbij 79 mensen om het leven kwamen. Reportages van Nieuwsuur en Zembla concludeerden dat de brandveiligheid van veel Nederlandse flats niet zou zijn gegarandeerd.



Vluchttraphuis

Maar op basis van een steekproef lijkt het erop dat hier niet dezelfde risicofactoren aanwezig zijn als bij de Grenfell toren. De fatale afloop van de brand in de Londense toren lijkt veroorzaakt door de combinatie van brandbaar gevelmateriaal, het niet functioneren van het vluchttraphuis en het falen van brandcompartimenten.



Zo zijn de Amsterdamse gevels meestal gemaakt in metselwerk. Daardoor spelen hier niet dezelfde risico's voor de brandveiligheid. Een compleet beeld van hoeveel gevels er brandgevaarlijk wel zijn is er niet. De stadsdelen zien momenteel ook geen aanleiding zelf een grootschalig onderzoek hiernaar uit te voeren.



Mocht er wel nog verder onderzoek komen naar de brandveiligheid van woontorens in Amsterdam, zal dat zijn op initatief van hogeraf. "Het college volgt met grote aandacht de gesprekken op dit thema die momenteel op zowel Europees als op nationaal niveau gevoerd worden. Het college zal kennisnemen van de aanbevelingen en conclusies en deze waar nodig en mogelijk vertalen naar het Amsterdamse Handhavingsbeleid," aldus Halsema.



