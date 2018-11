Gemeente: geen aanwijzingen voor witwassen met ATM's

Het gaat om kleine geldautomaten die veelal in toeristenwinkels in de binnenstad staan. Vaak worden ze aangeduid met de Amerikaanse term ATM (Automated Teller Machine). Voor iedere geldopname wordt een apart bedrag in rekening gebracht.



Sommige van dit soort automaten worden volgens de Partij van de Arbeid (PvdA) bijgevuld door de ondernemers zelf, een praktijk die 'merchant fill' wordt genoemd. Hierdoor is kostbaar geldtransport niet meer nodig en dat biedt een uitgelezen manier om geld wit te wassen, aldus de PvdA.



De partij trok vorig jaar aan de bel. Het toenmalige college besloot daarop om de risico's op witwassen te laten onderzoeken door het Anti Money Laundering Centre van de FIOD en de Financieel-Economische Recherche (FER).



Na nieuwe vragen van de PvdA over de huidige stand van zaken geeft het college nu aan dat er in de afgelopen maanden gezamenlijk overleg is geweest met de organisaties. Omdat er nog steeds geen indicaties zijn voor mogelijke witwaspraktijken zien de FIOD en FER geen aanleiding voor nader onderzoek.



Het stadsbestuur geeft verder aan op regelmatige basis overleg te voeren met alle betrokken partijen rondom kleine geldautomaten.