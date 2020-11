Gemeente geeft ondernemers financieel steuntje in de rug

In de Amsterdamse Negen Straatjes staan veel winkels leeg doordat het winkelende publiek wegblijft, sinds de corona crisis. Beeld Eva Plevier

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) meldt woensdag dat hij een scala aan projecten wil financieren om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Zo gaat er meer geld naar Amsterdam&partners (het toerismebureau) om congressen aan te trekken, en dan vooral de duizenden zakelijke bezoekers die erbij horen.

“We zetten volop in op de lobby om internationale congressen naar de stad te halen,” zegt Everhardt. Ook komt er een fondsje om middenstanders te helpen met het digitaliseren van hun bedrijf. Er is meer budget voor aantrekkelijke winkelstraten, en geld voor meer lab- en onderzoeksruimte voor medische bedrijven.

Minder afhankelijk

De miljoenen komen deels uit eigen kas en deels uit een Europese subsidiepot. In totaal maakt Everhardt vanaf volgend jaar 28 miljoen euro extra vrij. Het geld moet helpen om de Amsterdamse economie succesvol te laten zijn in een tijd dat het niet meer vanzelfsprekend is dat klanten naar winkels toekomen. Dit komt deels door corona, maar was voor de pandemie ook al gaande vanwege de digitalisering. Ook hoopt Everhardt dat de steunmaatregelen helpen om middenstanders minder afhankelijk te maken van bezoek van buiten de stad.

Honderden miljoenen

De Amsterdamse economie is extra kwetsbaar gebleken voor een pandemie. Dat komt door een combinatie van branches die in de metropool­regio geconcentreerd zijn. Allereerst is dat een dienstensector van horeca, cultuur, sport en recreatie, vooral in de stad zelf. Daarnaast zijn dat de vele zakelijke bedrijven en (internationale) handelsdiensten op de Zuidas en in gemeenten zoals Amstelveen en Haarlemmermeer.

“Juist deze structuur wordt direct getroffen door de contactbeperkende maatregelen van de overheid en de terughoudendheid van de consument,” aldus Everhardt. Daar komt nog bij dat het internationale toerisme is stilgevallen. Niet alleen de toeristische bedrijven voelen daar de effecten van, ook de stadsschatkist loopt hierdoor in 2020 honderden miljoenen euro’s inkomsten mis.

De effecten zijn goed zichtbaar op de arbeidsmarkt: in september lag het aantal WW-uitkeringen 45 procent hoger dan in dezelfde maand in 2019, aldus de Economische Verkenningen regio Amsterdam.