Gemeente gaat zich meer met de Amsterdamse markten bemoeien

Amsterdam telt liefst 34 markten (10 dagmarkten) met elke week 9100 kramen. Ze zijn goed voor 1500 fulltime banen. Per inwoner heeft de stad meer markten dan Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven bij elkaar. In sommige gebieden - bijvoorbeeld in Geuzenveld-Slotermeer en Bijlmer-Oost - worden de markten ook erg dicht op elkaar gehouden. Elders is juist het omgekeerde het geval: vooral in Zuid zijn nog wat witte vlekken.



Gemiddeld staat een op de vier kramen leeg. Bij sommige markten is dat zelfs de helft, zoals op het Bos en Lommerplein en het Buikslotermeerplein. Veel marktkooplui verdienen bar weinig. Andere markten, zoals de Dappermarkt, Albert Cuyp, de Noordermarkt en de Boekenmarkt op het Spui, gaat het wel voor de wind.



Veel concurrentie

Oorzaken zijn de vergrijzing van zowel de bezoekers als de marktkooplui. De concurrentie van tot in de avond geopende budgetsupermarkten, discountzaken en internetwinkels is groot. Onderzoek van het gemeentelijk statistiekbureau OIS wijst uit dat mensen die wel op de markt komen, nog slechts 6 procent van hun huishoudgeld uitgeven op de markt.



"Ingrijpen is hard nodig om Amsterdammers weer te verleiden vaker naar de markt te gaan," vindt wethouder Kock. "Het is vijf voor twaalf. Met name de markten buiten het centrum hebben te maken met grote leegstand - en het is de vraag of ze het gaan redden in de toekomst."