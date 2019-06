Gemeente gaat regenplassen op fietspaden aanpakken

Van alle problemen die Amsterdam kent is dit, op het eerste gezicht, misschien wel het minst belangrijke: regenplassen op fiets­paden. Toch is D66-raadslid Jan-Bert Vroege al een tijd bezig met een kruistocht om dat overbodige water van de fietspaden af te krijgen. Alle meesmuilende reacties op zijn queeste ten spijt, bleef hij het onderwerp onvermoeibaar agenderen.

En nu boekt hij dan een pril succesje: verkeerswethouder Sharon Dijksma kondigt aan de plassen beter in kaart te gaan brengen. En de wethouder belooft samen met Waternet een verbeterplan te gaan uitwerken. Het probleem is nog niet opgelost, maar het is een start.

Vroege is uitgelaten over de toezeggingen, al was het omdat er lang niet altijd razend enthousiast werd gereageerd als hij weer eens aandacht vroeg voor zijn ‘plas van de dag’. “Het kost een paar jaar Twitteren, vragen stellen en moties maken, maar dan blijkt het toch resultaat te hebben. Ik ben blij dat dit probleem eindelijk serieus wordt genomen. Voorheen werd je van het kastje naar de muur gestuurd, nu wordt er verantwoordelijkheid genomen.”

Want er is sprake van een echt probleem, zegt het raadslid. Volgens hem kunnen plassen die na regenbuien lang blijven staan op fietspaden leiden tot ongevallen. “Mensen die uitwijken botsen of ze raken in een slip en komen onder een auto terecht. Ook op de rijbaan zijn grote plassen hinderlijk, als je door een langsrijdende auto zo’n golf water over je heen krijgt. Als je wil dat mensen van de fiets gebruikmaken, dan moet je hier iets mee doen.”