Gemeente gaat Japanse duizendknopen elektrocuteren

De Japanse duizendknoop. Beeld Lin Woldendorp

De Japanse duizendknoop groeit overal doorheen, zelfs asfalt is geen probleem voor deze nieuwkomer in de Amsterdamse flora en fauna. Eerder kondigde de gemeente al aan 8,2 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de plant. In Amsterdam is de soort, die zich hier goed thuisvoelt, te vinden op vier locaties: Ceuvel, Grasweg, Fonteinkruidstraat en Citycamp.

Eerder probeerde de gemeente de plant uit te roeien door hem uit te graven. Deze methode kost veel meer tijd en is duurder dan het uitkoken van binnenuit door middel van elektriciteit.

Na de behandeling zal de gemeente de locatie drie maanden later opnieuw bezoeken om ook de restanten van de plant uit te roeien. Na een jaar zal bekeken worden of de nieuwe methode succesvol is.