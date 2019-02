Gemeente gaat handhaven op ja/ja stickers

Amsterdam voerde op 1 janauri vorig jaar de ja/ja sticker in. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag sindsdien alleen nog in brievenbussen met zo'n sticker geduwd worden.



Die zitten volgens het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) op 19 procent van de brievenbussen in Amsterdam. Dat is overigens iets minder dan de 23 procent waar de folderbranche in december vorig jaar van sprak. De stickers hebben hoe dan ook effect gesorteerd. Voor invoering werd in 49 procent van de Amsterdamse brievenbussen reclamedrukwerk bezorgd.



Inwoners van de stad kunnen sinds de invoering van de sticker verkeerd bezorgd reclamedrukwerk al melden bij de gemeente. Dat gebeurde vorig jaar zo'n 2000 keer. Per ommegaande gaan die meldingen ook consequenties hebben voor verspreiders, die eerst een last onder dwangsom krijgen van de gemeente. Wanneer ze vervolgens nog eens foutief bezorgen, volgt een boete van 500 euro per folder.



Die komt voor rekening van de adverteerder, legt een woorvoerder van wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid, GroenLinks) uit. "Als bij wijze van spreken Blokker de folder heeft laten drukken, moet Blokker betalen."



Inmiddels hebben Rotterdam en Utrecht al laten weten ook de sticker in te willen voeren.