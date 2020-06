Gemeente gaat geen standbeelden weghalen van ‘helden van weleer’

Medewerkers van de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi verwijderen de verf van het bekladde Gandhi-beeld. Beeld Maarten Brante

Het zijn ‘ondingen’, maar de beslissing om ze weg te halen is niet aan de politiek. Dat zei wethouder Rutger Groot Wassink (diversiteit) woensdagmiddag in debat met de gemeenteraad.

Sinds de moord op George Floyd en de massale protesten tegen zijn dood en de raciale ongelijkheid die hieraan ten grondslag ligt, zijn ook in Amsterdam al diverse monumenten beklad. Vaak hebben deze objecten te maken met de Nederlandse koloniale geschiedenis, die sterk leunde op overheersing en racisme.

Vorige week werd onder meer de gevel van het Tropenmuseum beklad, ook gaan er stemmen op om beelden van gewelddadige ‘helden van weleer’ weg te halen.

“Ondingen,” zo noemt Groot Wassink de beelden van gouverneurs van voormalig Nederlands-Indië zoals Van Heutz op De Bazel, en J.P. Coen in de gevel van de Beurs van Berlage. “Ze zijn ooit opgericht om nationalisme te stimuleren en ik word er dus niet vrolijk van,” zegt de wethouder. “Maar het is nogal wat om te zeggen: als ik het wens moet het beeld weg. Het weghalen van beelden is namelijk ook nogal een symbolische daad.”

Massamoordenaar

Groot Wassink vindt het goed om te zien dat er een verwoede discussie is losgebarsten over de vraag of er in Amsterdam plaats moet zijn voor standbeelden van discutabele helden. Maar die discussie hoort onder Amsterdammers plaats te vinden, en moet niet vanuit het stadhuis gevoerd worden. “Dat is niet aan de politiek.”

De bekladding van standbeelden gaat Groot Wassink overigens te ver, hij keurde dat woensdag af en zei dat de gemeente aangifte gaat doen wegens het besmeuren van het beeld van Mahatma Gandhi met rode verf.

Groot Wassink beloofde eerder al om meer wetenschappelijke context te geven bij standbeelden van discutabele mensen. “Ik heb liever dat iedere Amsterdammer weet dat J.P. Coen een slachter en massamoordenaar was, dan dat we de tunnel omdopen.”