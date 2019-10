Gemeente gaat direct vaste lasten inhouden van nieuwe statushouders

Een vrouw maakt een inburgeringsexamen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Beeld ANP XTRA

Dat heeft wethouder Marjolein Moorman donderdagmiddag gezegd tijdens een debat over de kwestie. Vanaf 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van migranten met een legale verblijfsstatus. Wethouder Moorman (inburgering) onderhandelt momenteel met het Rijk over de vergoeding die gemeenten krijgen om het inburgeringsproces fatsoenlijk op poten te kunnen zetten.

Misbruik

Duidelijk is al wel dat de stad de teugels strakker aanhaalt in de eerste periode dat statushouders hun leven in Nederland gaan opbouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 2200 immigranten met een verblijfsvergunning die aan Amsterdam worden toegewezen. Nu zijn deze mensen nog zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en moeten ze via de Dienst Uitvoering Onderwijs een studielening aanvragen om hun verplichte inburgeringscursus te financieren. Veel inburgeringsbedrijven maken misbruik van de beslissingsbevoegdheid van deze nieuwe statushouders, waardoor ze al vroeg in de schulden kunnen raken. Ook duurt de inburgering hierdoor langer dan nodig.

Het inhouden van allerlei vaste lasten op de uitkering van statushouders wordt ‘ontzorgen’ genoemd. Het bedrag dat overblijft krijgen de statushouders maandelijks overgemaakt terwijl ze werken aan hun inburgering. Voor de groep die analfabeet is komt er budgetbeheer, waarbij de gemeente de regie volledig naar zich toe trekt. Moorman wil het liefst langer kunnen ontzorgen dan de zes maanden die nu in de wet komen te staan, of juist iets korter als de statushouders eraan toe zijn, zei ze donderdag.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt overigens dat het ontzorgen in sommige gevallen kan leiden tot passiviteit bij sommige statushouders. Ze kunnen eraan gewend raken dat ze zelf geen grote financiële beslissingen meer hoeven nemen. Ook komt naar voren dat statushouders ondanks het ontzorgen nog wel betalingsachterstanden opbouwen bij de telefoonproviders.