Gemeente gaat deelfietsen verwijderen

Dit komt heel rauw op ons dak vallen Hugo Knittel, oBike

APV

De fietsen zijn sinds hun introductie vorig jaar eerst veel mensen een doorn in het oog. Het Deense Donkey Republic verspreidde er in mei 360 door heel Amsterdam en sinds begin juli zijn er zeker vijf bedrijven actief die hetzelfde hebben gedaan. Dat kost Amsterdammers en bezoekers van de stad hun parkeerplek, maar mag volgens de gemeente bovendien helemaal niet. Artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt namelijk het aanbieden van diensten op of aan de weg. Dat doen verhuurders als Obike, Flickbike en Donkey Republic wel, stelt Litjens.



De stadsdelen hebben de komende tijd de verantwoordelijkheid over het verwijderen van de fietsen. Aanbieders van de rijwiellen worden door de gemeente op de hoogte gesteld van het besluit.



'Totaal uit het niets'

Voor de lokale eigenaar van oBike, een van de nieuwe deelfietsaanbieders, komt het bericht van de gemeente uit het niets. "Wij zijn al sinds april in gesprek met de gemeente," zegt Hugo Knittel, "en we hebben nooit een signaal gekregen dat dit zou kunnen gebeuren. Sterker nog, we hebben voor na de zomer een evaluatiegroep gepland met de gemeente om het deelfietsconcept in de stad te evalueren."



Knittel kan het nieuws dan ook nauwelijks geloven. "Dit komt heel rauw op ons dak vallen." Het bedrijf, dat sinds kort fietsen in de stad heeft staan, gaat nu kijken of de wens van de gemeente juridisch ook haalbaar is.