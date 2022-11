Gemeente gaat containerwoningcomplexen controleren op brandveiligheid

De brand in Startblok Riekerhaven. Beeld ANP

De gemeente gaat komende maand alle Amsterdamse containercomplexen die tijdelijk worden gebruikt, onderzoeken op brandveiligheid. Dat heeft wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) dinsdag aan de gemeenteraad laten weten. Aanleiding is de brand die ruim twee weken geleden uitbrak in containercomplex Startblok Riekerhaven.

Sinds de brand zijn bij de gemeente ‘vele mailtjes’ binnengekomen van bezorgde bewoners van andere containerwoningen, zo kwam eerder in de raad ter sprake. Zij vragen zich af of het bij hen wél brandveilig is, als dat bij Startblok Riekerhaven niet het geval was. Daags na de brand stelde de brandweer in een rapport dat Riekerhaven voldeed aan de brandvoorschriften, maar dat er desondanks sprake was van een ‘brandonveilige situatie’.

Dat het complex niet geheel als brandveilig gold, was voornamelijk te wijten aan het dak, met een zogeheten ‘schildakconstructie’. Bij zo’n dak kan een brand zich gemakkelijk verspreiden. Sinds 2007 wordt geadviseerd een dergelijk dak niet meer te gebruiken bij containercomplexen. Startblok Riekerhaven bestaat weliswaar sinds 2015, maar is opgebouwd uit containers die al sinds 2004 in de Houthavens stonden. Deze hoefden daarom niet aan nieuwere aanbevelingen te voldoen.

24 locaties

Amsterdam telt 24 locaties waar tijdelijk containers zijn geplaatst om in te wonen. Hoeveel daarvan nog volgens de oudere richtlijnen zijn gebouwd en dus wellicht een ondeugdelijk dak hebben, is onduidelijk. In het rapport van de brandweer gaat het om een ‘gering aantal, als ze er al zijn’.

Daarnaast zijn er ook plekken waar containers worden gebruikt met een andere functie, zoals voor onderwijs. Deze locaties worden in eerste instantie niet gecontroleerd. Maar als de resultaten daartoe aanleiding geven, wordt dat alsnog gedaan.

Bewoners van de complexen zullen in januari 2023 op de hoogte worden gebracht van de resultaten van het onderzoek. Als uit die resultaten blijkt dat het op andere complexen ook schort aan de brandveiligheid, komen er ‘concrete maatregelen’, aldus de wethouder.

Riekerhaven

Op Startblok Riekerhaven wonen 565 statushouders en Nederlandse jongeren samen. Bij de brand werden 75 woningen verwoest. Alle bewoners wisten veilig weg te komen, wel zijn er een aantal huisdieren vermist dan wel overleden. De brand zou zijn aangestoken door een 27-jarige bewoner die volgens andere bewoners al langer kampte met psychische problemen.

Het dak was niet de enige tekortkoming die de brandweer constateerde. Zo kon de ‘brandwerende scheiding’ beter op sommige plekken in het complex. Bovendien werkten niet alle rookmelders naar behoren, sommige waren zelfs door bewoners uit de muur getrokken.