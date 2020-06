Gemeente gaat 1753 ‘onveilige’ bomen kappen

Beeld ANP

In totaal staan er ongeveer één miljoen bomen in de stad waarvan de gemeente er 300.000 beheert. Iedere drie jaar worden de bomen geïnspecteerd. De gemeente is hiertoe wettelijk verplicht en maatregelen te nemen als een boom onveilig is geworden na een storm of ziek is geworden.

Vorig jaar heeft de gemeente ongeveer de helft van de bomen geïnspecteerd en toen bleken er 1796 onveilig te zijn. Dit jaar is de andere helft geïnspecteerd en blijken 1971 bomen gevaar op te leveren voor de omgeving. 1753 bomen zullen daarvan vervangen worden, de overige 218 zullen blijven staan. Van de bomen die blijven staan zullen de takken en een deel van de stam worden afgezaagd. Zo kunnen ze geen schade aan de omgeving toebrengen, maar behouden de bomen wel hun ecologische waarde voor dieren.

Op plekken waar herplanting lastig is, zal de gemeente een andere locatie uitzoeken om een nieuwe boom te planten. Zo blijft het aantal bomen in de stad gelijk. Via de site van de gemeente kunnen Amsterdammers bekijken welke bomen bij hun in de buurt vervangen worden.

Volgens de gemeente is de gemiddelde levensduur van een boom in de stad 40 jaar. Dit komt doordat bomen het in de stad een stuk zwaarder hebben dan in de natuur. In de stad krijgen bomen vaker met ziektes, plagen en graafwerkzaamheden te maken die schade veroorzaken.