Gemeente: extra maatregelen Amsterdamse Poort na reeks overvallen

Beeld ANP

Woensdagmiddag werd voor de vierde keer in ruim twee weken een telecomwinkel op het Bijlmerplein overvallen door daders die er met telefoons vandoor gingen. Het KPN-filiaal dat dit keer werd getroffen, was ook vorige week vrijdag doelwit. Zowel KPN als VodafoneZiggo besloten woensdag om hun winkels in en rond Amsterdam leeg te halen.

Daarom zal de politie ‘met extra mensen verscherpt toezicht houden in het gebied’, meldt de gemeente. Ook huurt de gemeente een particulier bedrijf in dat extra beveiligers kan inzetten bij de winkels, en wordt het cameratoezicht van de gemeente aangepast. De camera’s zullen meer en langer aandacht hebben voor winkels die een hoog risico lopen.

De gemeente noemt dit ‘kortetermijnmaatregelen’ om de veiligheid in het gebied te vergroten. Agenten en ambtenaren hebben de overvallen winkels bezocht, en de politie heeft drie verdachten aangehouden in verband met een van de overvallen op een telecomwinkel.