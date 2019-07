Gemeente en Uber maken afspraken

Beeld ANP

De maatregelen volgen na een reeks ongelukken in de regio Amsterdam waarbij chauffeurs van Uber betrokken waren. Vooral het systeem voor gezichtsverificatie, waar Uber al over beschikt, is een grote stap. Op dit moment is het invoeren van dit systeem nog niet mogelijk door de privacywetgeving, maar Uber gaat de gemeente op de hoogte houden van de invoering van deze technologie.

Daarnaast zal Uber ook toetreden tot de Verkeersveiligheidscoalitie en is het doel gesteld om voor het eind van 2020 750 uitstootvrije voertuigen via de app te laten rijden. In dit convenant hebben bedrijven en organisaties afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid te vergroten.

Wethouder Sharon Dijksma is blij met de afspraken. ‘Met de opkomst van besteldiensten zoals Uber is de taximarkt de afgelopen jaren snel veranderd en zijn zorgen ontstaan over een ongelijk speelveld op de Amsterdamse taximarkt. De gemeente streeft een eerlijk speelveld na en ziet de afspraken die nu met Uber zijn gemaakt als een belangrijke stap op weg daar naartoe.’

De gemeente en Uber zijn ook overeengekomen dat er onafhankelijk onderzoek gedaan zal gaan worden naar de tevredenheid, verdiensten, flexibiliteit en werktijden van chauffeurs die de app van Uber gebruiken. Op deze punten is al jaren veel kritiek op Uber. Alle data die die voor het onderzoek gebruikt worden zal ook met de gemeente gedeeld worden.