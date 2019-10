Gemeente en beleggers staan lijnrecht tegenover elkaar over woningbouw

De Amsterdamse woningmarkt zit vol duivelse dilemma’s. Het gemeentebestuur strijdt tegen al te gortige huurstijgingen, maar jaagt hiermee vastgoedbeleggers weg. En zonder deze beleggers komt er geen einde aan de woningnood.

De grote vastgoedbeleggers, die pensioengeld steken in Amsterdamse woningen, zijn de stad uitgejaagd. Frank van Blokland, directeur van de vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN), zei het maandagavond nog eens klaar en duidelijk tegen de gemeenteraad: het beleid van de gemeente zorgt ervoor dat Amsterdam niet meer aantrekkelijk is voor zijn achterban. Van de zestien IVBN-leden heeft eentje onlangs nog meegedaan aan een aanbesteding van een woningbouwproject in Amsterdam. De andere vijftien kijken liever naar andere gemeenten.

Syntrus Achmea, Wonam, Bouwinvest, Vesteda en Amvest, samen goed voor duizenden huurwoningen in de stad, beaamden dit. Zij waren op uitnodiging van de gemeenteraad naar de Stopera gekomen en hun boodschap was glashelder: Amsterdam heeft een groot probleem.

De stad wil de komende jaren duizenden huurhuizen bouwen om de woningnood te lenigen, maar stelt daarbij zulke hoge eisen dat de Grote Vijf afhaken. De grond is te duur en ze mogen van Amsterdam de huur 25 jaar lang nauwelijks laten stijgen, met alleen de inflatie. Dat krijgen ze niet meer rondgerekend. Ze beleggen geld van de pensioenfondsen en die eisen ook rendement. Niet veel, maar wel genoeg om te zorgen dat het pensioen van, pak hem beet, de verpleger of de bouwvakker, ook kan stijgen met in ieder geval de inflatie.

Een duidelijk verhaal

Maar het gemeentebestuur heeft ook een duidelijk verhaal. De gekte op de huizenmarkt is zo groot, dat niet alleen de koopprijzen, maar ook de huren in de vrije sector snel stijgen. Dit is vooral een probleem voor de middenklasse, de verplegers, onderwijzers en veel zelfstandigen, die te veel verdient voor een sociale huurwoning en die huurstijgingen maar moeilijk bij kan benen. Het college wil meer middeldure woningen realiseren voor deze groepen en voorkomen dat de huren daarvan zo snel stijgen, dat die binnen een paar jaar in het dure segment verdwijnen. Dus is het niet zo gek dat een links college eisen stelt aan huurstijgingen.

Maar diezelfde eisen jagen de vastgoedbeleggers weg en Amsterdam wil juist graag met deze partijen zakendoen. Ze hebben een goede staat van dienst, investeren Nederlands pensioengeld en hebben niet de ambitie om hun woningen snel te verkopen.

Deze vastgoedbeleggers eisen dat de huren sneller kunnen stijgen: de inflatie plus één procent. Dat is geen absurde eis, maar de gemeente is wel terughoudend. Logisch, want de inflatie is momenteel 2,8 procent en dat betekent dat de huren bijna vier procent per jaar mogen stijgen.

Duizend euro per maand

En dat betekent dat een woning met een middeldure huur van 800 euro per maand, binnen zes jaar de duizend euro overstijgt en dus niet meer middelduur is. Een woning met een huur van 900 euro per maand is binnen drie jaar duur, dat wil zeggen meer dan duizend euro.

De stad krijgt die middeldure huurwoningen niet meer terug. “Voor veel Amsterdammers stijgen de huren harder dan hun inkomens. Hoe legt u dat uit,” vroeg Dorrit de Jong (GroenLinks) zich dan ook af.

De gemeente en het kabinet willen nog verder gaan en niet alleen de huurstijgingen van nieuwbouwwoningen beperken, maar ook die van bestaande en bewoonde huizen. Zo’n ingreep bezorgt beleggers slapeloze nachten, zegt Van Blokland. Beleggers willen zekerheid en geen veranderingen in bestaande contracten.

Allemaal waar en begrijpelijk. Maar ondertussen stijgen de huren en trekken veel Amsterdammers de stad uit. Dat het gemeentebestuur en de grote beleggers lijnrecht tegenover elkaar staan is derhalve slecht nieuws, want de stad heeft heel veel nieuwe woningen nodig. Maar goed, als vastgoedbeleggers echt zo graag in Amsterdam willen investeren en als wethouder Laurens Ivens echt zo graag middeldure woningen wil, dan moet het toch lukken deze impasse te doorbreken.