Gemeente en beleggers maken afspraken over bouw betaalbare huurhuizen

Amsterdam heeft afspraken gemaakt met beleggers om woningen in de stad betaalbaar te houden. Maandag ondertekenen de gemeente en diverse belanghebbende partijen een intentieverklaring om 10.000 betaalbare huurwoningen in de stad te bouwen.

Eerder trokken beleggers juist hun handen af van de Amsterdamse woningmarkt. Het beleid dat de gemeente de laatste jaren voerde, jaagde de grote vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen, weg uit de stad.

De afspraken die gemaakt zijn moeten ervoor zorgen dat bestaande huurwoningen betaalbaar blijven en dat er genoeg betaalbare huurwoningen gebouwd worden in de stad. Deze woningen kunnen dan met voorrang toegewezen worden aan leraren en zorgverleners. Op dit moment is er een groot tekort aan personeel in deze sectoren in de stad, mede veroorzaakt doordat zij vaak geen betaalbare woning kunnen vinden binnen de gemeentegrenzen.

Beleggers liepen weg

Frank van Blokland, directeur van de Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN), was eind oktober duidelijk tegen de gemeenteraad. Van zijn zestien leden, had er zich nog maar eentje ingeschreven voor een aanbesteding van een woningbouwproject in Amsterdam, vertelde hij. Grote vastgoedbeleggers als Syntrus Achmea, Wonam, Bouwinvest, Vesteda en Amvest bevestigden deze lezing van Van Blokland.

Door nieuwe eisen vanuit de gemeente waren projecten in Amsterdam niet rendabel genoeg voor beleggers. De grond in de stad is duur en de huurprijs mag van de gemeente de eerste 25 jaar nauwelijks stijgen, alleen met de inflatie. Beleggers eisten dat de huren sneller mogen stijgen: de inflatie plus één procent. Dat de was de gemeente te gortig, doordat de inflatie op dit moment op 2,8 procent ligt, zou dat betekenen dat de huurprijzen nog steeds met bijna vier procent per jaar zullen stijgen. Beleggers en de gemeente stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Om de woningbouw te stimuleren gaat de gemeente de beleggers toch tegemoetkomen. De huren mogen de eerste twintig jaar toch met de inflatie, plus één procent, stijgen. Na twintig jaar geldt dit voor bestaande huurcontracten ook nog voor de vijf jaar erna. Bij een nieuwe huurder mag de marktconforme huurprijs gevraagd worden na twintig jaar. Na 25 jaar mogen beleggers de huren sneller verhogen of de woningen verkopen. Ook gaat de gemeente grondprijzen verlagen als dat nodig is om beleggers te verleiden om te investeren in een project.

Veertig-twintig-twintig-regel

De gemeente gaat beleggers ook meer ruimte geven om af te wijken van de ‘veertig-veertig-twintig’-regel. Bij ieder project moest veertig procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur, veertig procent voor middeninkomens en twintig procent voor de vrije sector. Vooral bij kleinere projecten was dit onmogelijk volgens de IVBN. Verzoeken om van deze regel af te wijken, moeten wel goedgekeurd worden door de gemeente.

Naast alle afspraken voor de realisatie van nieuwe huurwoningen gaan de partijen er ook aan werken om de bouw van nieuwe middeldure koopwoningen te realiseren. Ook daaraan is een groot tekort in de stad.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen en Bouwen) is blij met de intentieverklaring die alle partijen zijn overeengekomen. “Met deze afspraken hebben we de juiste partners aan boord om te zorgen voor extra betaalbare woningen die ook langdurig betaalbaar blijven. We kunnen met zijn allen zorgen dat die woningen gebouwd worden die het hardst nodig zijn en dat bestaande woningen betaalbaar blijven, zodat Amsterdam een gemengde stad kan blijven waar voor iedereen plek is, met een dikke of dunne portemonnee.”