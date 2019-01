Gemeente eist 15 kunstwerken uit MC Slotervaart terug

We moeten nagaan wat er precies is. De Appel hangt er nog

Het is een van de twee glasramen die Appel in Amsterdam heeft gemaakt. Het andere is 30 meter lang en in bezit van ABN Amro.



Het werd in 2012 getaxeerd op een verzekeringswaarde van 3 miljoen euro. Kunsthistorica Yteke Spoelstra zei eerder dat het werk in het Slotervaart daarmee vergelijkbaar is.



Vernietigd

Toen het Stedelijk in 2009 de werken inspecteerde die in langdurige bruikleen waren, werd duidelijk dat van de 37 werken er 22 niet meer in het ziekenhuis aanwezig waren.



Waar de kunst is gebleven, is onbekend. Vermoedelijk werden enkele werken, zoals wandkunst, bij verbouwingen vernietigd. Ook zouden sommige schilderijen in de loop der jaren zijn weggegeven.



Volgens Sieburgh is het lastig vast te stellen welke waarde de collectie van het Slotervaart vertegenwoordigt. Het gaat volgens hem voornamelijk om werken van zogeheten BKR-kunstenaars, die in ruil voor kunstwerken een gesubsidieerd salaris ontvingen.



Zij leverden bij de opening van het ziekenhuis 25 'mobiele kunstwerken'.

Later kwamen daar nog twaalf kunstwerken in opdracht bij: de 'onroerende' kunstwerken die onderdeel waren van het gebouw.



Omdat in 2006, bij de verzelfstandiging van het Stedelijk, de registratieplicht van de ziekenhuiskunst werd beëindigd, is het Sieburgh niet exact duidelijk welke kunst nog in het ziekenhuis aanwezig is. Hij zegt te verwachten dat de vijftien overgebleven werken worden geretourneerd.