Gemeente: druk op ponten was tijdens ADE te groot, ondanks extra inzet veren

Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van stadsdeelcommissieleden Lodewijk Bleijerveld (PvdA) en Wijbe Langeveld (GroenLinks) van Noord. De gemeente schrijft daarin dat ‘ADE 2022 in het algemeen succesvol is verlopen’, maar dat er ‘flinke uitdagingen op het gebied van mobiliteit’ waren.

De druk op de ponten was namelijk ‘op sommige momenten onacceptabel groot, ondanks de genomen maatregelen’. Tijdens de vijf dagen dat het evenement duurde werd de reguliere inzet van ponten wel uitgebreid op verzoek van de gemeente en ADE, maar dat bleek achteraf onvoldoende te zijn om de drukte het hoofd te bieden, ondanks dat feesten als DGTL en Into the Woods op de NDSM-werf ook pendelbussen lieten rijden. In een ideale situatie had de gemeente het liefst ook gehad dat het GVB nog meer ponten had ingezet, maar dat kon niet wegens ‘personeelskrapte’.

‘Helaas moeten we constateren dat de extra inzet van ponten, de pendelbussen naar station Noord en de inzet van verkeersregelaars bij de NDSM-pont niet heeft kunnen voorkomen dat er te grote drukte en overlast is ontstaan bij de pontaanlandingen,’ schrijft de gemeente daarom aan de stadsdeelcommissieleden. Wat volgens de gemeente ook niet hielp is dat de ‘extra inzetbegeleiders bij de ponten’ die DGTL en Into the Woods hadden ingehuurd, ‘abusievelijk te vroeg vertrokken’. Daardoor werd het op vrijdag zo druk, dat de politie ter plaatse moest komen om de situatie beheersbaar te krijgen.

Volgens Stichting NDSM-werf, zijn zij verantwoordelijk voor de uitstroom tot anderhalf uur na de afloop van de evenementen op de werf. Wat de gemeente ‘niet vermeldt is dat er op hetzelfde moment tal van andere ADE-gerelateerde evenementen plaatsvonden in Noord – die niet verplicht zijn om een mobiliteitsplan op te stellen, noch hiertoe voorzieningen te treffen’, aldus Tim Vermeulen, directeur van de Stichting NDSM-Werf.

“Die uitstroom ging nog ver door na het beëindigen van de uitstroom van de door gemeente genoemde evenementen DGTL en Into the Woods op de NDSM. De gemeente heeft hier zelf een steekje laten vallen door geen rekening te houden met de veelheid aan terugkerende bezoekers van ADE uit overige locaties: dit heeft onder meer te maken met het gegeven dat vergunningen per stadsdeel worden afgegeven en niet centraal gecoördineerd worden.”

Sprong over het IJ snel realiseren

Om dit jaar te voorkomen dat het weer zo druk wordt op de ponten, heeft de gemeente aan de organisatie van ADE een werkgroep Mobiliteit toegevoegd. De werkgroep zal de ‘mobiliteitsproblematiek’ in kaart brengen en maatregelen bedenken die dit jaar tijdens ADE voor een betere doorstroming van bezoekers op de ponten moeten zorgen. Daarbij zal er extra aandacht zijn voor de NDSM-werf.

Het antwoord van de gemeente zal voor de stadsdeelcommissie van Noord een extra bevestiging zijn dat de Sprong over het IJ zo snel als mogelijk gerealiseerd moet worden. Vorige week werd bekend dat het college honderd miljoen euro reserveert voor een brug over het IJ. Dit zal nog onvoldoende zijn om de brug er ook echt te laten komen. Daarvoor is nog zeker minimaal 100 miljoen euro extra nodig. Het volgende college zal dit geld vrij moeten maken of het Rijk zal gevraagd worden om bij te springen. De verwachting is dat het flink in inwonersaantal groeiende Noord dan pas op zijn vroegst in 2030 op een brug kan rekenen.

