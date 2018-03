Gemeente dringt aan op ouderbijdrage van 50 euro

Uit onderzoek door de SP bleek dat de gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage stadsbreed 112 euro is. Met als gevolg dat kinderen uit sommige gezinnen niet mee kunnen op schoolreisje als de ouders het bedrag niet kunnen opbrengen.



Het eerste voorstel van wethouder Simone Kukenheim (D66) was om de bijdrage te maximeren tot een bedrag van 225 euro. Dit was veel te hoog volgens SP-raadslid Erik Flentge. "Dit ligt ruim boven het Amsterdamse gemiddelde en kan daarmee juist een averechts effect hebben," zegt Flentge.



Stadspas

Het voorstel van 50 euro is met steun van GroenLinks en PvdA aangenomen. De meeste basisscholen in de stad kunnen prima uit de voeten met het bedrag. Enkele scholen in Zuid en Centrum weigeren nog de bijdrage naar beneden te doen.



In Zuidoost is ook een ander systeem geïntroduceerd. Hierbij kunnen ouders met een stadspas direct de bijdrage laten overmaken vanuit de scholierenvergoeding. De SP ziet graag dat dit systeem stadsbreed wordt gehanteerd.



"Het mag nooit meer gebeuren dat een kind niet mee kan op schoolreisje omdat de ouders geen geld hebben voor de ouderbijdrage," zegt Flentge.