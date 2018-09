Gemeente dreigt 'toeristische' bakkerij te sluiten

De gemeente heeft de eigenaar begin september laten weten dat de huidige bedrijfsvoering in strijd is met het verbod op toeristenwinkels.



Vorig jaar besloot het toenmalige college om de binnenstad en veertig omliggende straten op slot te gooien voor winkels die zich richten op toeristen. De gemeenteraad stemde in een geheime stemming unaniem in met de maatregel.



In de bakkerij kunnen klanten hun drankje of broodje nuttigen aan tafels en stoelen. Volgens de gemeente is er sprake van een zogenoemde mengformule, een winkel die ook horeca bevat. Dit mag niet volgens het verbod op toeristenwinkels.



Daarnaast heeft de gemeente geconstateerd dat in de bakkerij broodjes worden klaargemaakt voor snelle consumptie. Ook dit is niet toegestaan.



Ophef over naam

Als Omelette Du Fromage de bedrijfsvoering op deze twee punten niet aanpast, dreigt de gemeente de winkel te sluiten. De bakkerszaak heeft inmiddels een voorlopige voorziening bij de rechter ingediend.



De bakkerij opende in augustus haar deuren in de Raadhuisstraat, om de hoek van de Westertoren, onder de naam Anne & Frank. Die naam zorgde voor ophef en de letters verdwenen al snel van de winkelruit. Later werd de naam veranderd in Omelette Du Fromage.



Lees ook: Bakkerij Anne & Frank: Ongelukkig of smakeloos?