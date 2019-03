Gemeente doet voorstel voor behoud Museumtramlijn

De nieuwe loods uit het voorstel van de gemeente heeft maximale oppervlakte van 500 vierkante meter en wordt aangesloten op het reguliere tramnetwerk van Amsterdam. Zo kunnen de historische trams ook nog door de stad rijden.



Dat laatste is een belangrijke wens van tramorganisaties EMA, RETM en AVM, die in totaal tachtig historische trams beheren. Sinds vorig jaar maart bekend werd dat de huidige loods waarin de trams gestald worden moet wijken voor een nieuwe woonwijk, voerde de gemeente langdurig vruchteloze gesprekken met de betrokken organisaties over de toekomst van de trams.



Er werd een petitie opgesteld voor het behoud van de historische trams in Amsterdam. Die werd bijna 16.000 keer ondertekend. In reactie op kamervragen zei Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) het eventuele verlies van de historische trams 'uiterst spijtig' te vinden. Een oplossing was echter aan de gemeente Amsterdam, zei ze.



Impasse

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Marieke van Doorninck en stadsdeelvoorzitter in Zuid Sebastiaan Capel schrijven met hun voorstel 'de impasse' te willen doorbreken, omdat zij 'ook de waarde zien van een terugkeer van de tramorganisaties op het Havenstraatterrein'. Hiervoor moet het door de tramorganisaties ingediende meerjaren plan voor de tramloods nog wel worden goedgekeurd.



Of de tramorganisaties met het voorstel instemmen valt overigens nog te bezien. De tramorganisaties dienden op 1 maart een eigen voorstel in waarin zij aangeven minimaal 750 vierkante meter nodig te hebben voor een loods in de Havenstraat. De gemeente geeft aan nog niet de kans te hebben gehad dit voorstel te onderzoeken.