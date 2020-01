Gemeente doet alle aandelen AEB in de verkoop

De potentiële koper van vuilverbranding AEB zal 100 procent van de aandelen moeten overnemen. Daarmee komt het gemeentebedrijf na decennia van publiek eigendom volledig op afstand te staan.

Het stadsbestuur wil af van AEB. Dat staat in het principebesluit verkoop AEB, met daarin de verkoopvoorwaarden, dat de gemeente Amsterdam dinsdag publiceerde.

In de zomer van 2019 ging AEB bijna failliet nadat vier van de zes afvalovens uitgeschakeld moesten worden wegens technische problemen en veiligheidsrisico’s. Hierdoor kwam AEB in acute financiële problemen. De gemeente schoot de vuilverbranding te hulp met 35 miljoen euro liquiditeitssteun, en zegde nog eens 45 miljoen euro toe om het bedrijf overeind te houden.

Verantwoordelijk wethouders Victor Everhardt (deelnemingen) en Marieke van Doorninck (duurzaamheid) melden in het principebesluit overigens dat AEB nog geen aanspraak heeft gemaakt op het tweede deel van de beloofde liquiditeitsinjectie. Dat zou betekenen dat AEB er financieel gezien beter aan toe is dan gedacht. Het is nog niet duidelijk of er bij het sluiten van de boeken van rampjaar 2019 nog een tekort overblijft waarvoor de toegezegde liquiditeitssteun toch nodig is.

Verkoopcriterium

Afgelopen zomer is diverse keren overwogen om de aandelen AEB te verkopen, maar het stadsbestuur koos er toch voor om de vuilverbranding eerst weer financieel gezond te maken. De verwachting was dat investeerders hierdoor een betere prijs over zouden hebben voor AEB, dat tot 2014 een afdeling van de gemeente was en sindsdien is verzelfstandigd.

Investeerders die beloven dat ze AEB niet snel zullen doorverkopen, en garanties afgeven met betrekking tot de levering van warmte en het respecteren van de bestaande afvalcontracten, krijgen voorrang in het verkoopproces, zeggen Everhardt en Van Doorninck. Maar de hoogte van de prijs die geïnteresseerden over hebben voor het aandelenpakket van Amsterdam blijft het voornaamste verkoopcriterium.

Of Westpoort Warmte, waar zeker 35.000 huishoudens afhankelijk van zijn voor hun stadsverwarming, ook verkocht zal worden is nog niet duidelijk.

Vanaf 2022 moet AEB via een openbare aanbesteding een bod uitbrengen om Amsterdams huishoudelijk afval te mogen blijven verbranden. Dit is ongeveer 15 procent van de totale capaciteit van de vuilverbranding.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de verkoop, in mei zal het definitieve besluit vallen. Onlangs lieten diverse linkse partijen in de raad doorschemeren dat verkoop van AEB wat hen betreft niet vanzelfsprekend meer is nu de technische problemen zijn verholpen en de bedrijfscultuur is veranderd.