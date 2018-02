Gemeente doet aanvullend onderzoek naar 'homolijsten'

Dat blijkt uit beantwoording van raadsvragen van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen, die voor zo'n onderzoek pleitten.



Historisch onderzoek moet uitwijzen wat hier precies is gebeurd en of excuses op z'n plaats zijn, vindt het college.



Homolijsten

In het stadsarchief zijn lijsten opgedoken van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 een baan bij de gemeente ambieerden, maar afgewezen werden vanwege hun seksuele geaardheid.



Op de lijsten staan zo'n 1500 sollicitanten, waarvan er zo'n 225 zouden zijn afgewezen op grond van een vermoeden van homoseksualiteit. Het college geeft in beantwoording van de vragen aan niet op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van de zogenoemde 'homolijsten'.



Beoordeling

Het is onduidelijk om hoeveel sollicitanten het gaat, schrijft het college. Er zijn ongeveer 4000 beoordelingen bewaard gebleven van de commisissie die mensen moest beoordelen op basis van hun geschiktheid voor een baan als ambtenaaar bij de gemeente Amsterdam in de jaren tussen 1942 en 1958.



Niet alleen homoseksualiteit, maar ook een eerdere veroordelingen voor diefstal, verduistering, geweldpleging of een prostitutieverleden konden redenen zijn voor een negatieve beoordeling door de commissie.



Onderzoek

Uit archiefonderzoek van Trouw bleek vorig jaar dat de politie na de Tweede Wereldoorlog actief onderzoek deed naar homoseksuelen. Met die informatie trachtte het politiekorps te beletten dat homoseksuelen bij de overheid aan het werk konden, zelfs als zij nooit een strafbaar feit hadden begaan.



Het kabinet liet eerder al weten te gaan onderzoeken of er in het verleden meer gemeenten lijsten hebben bijgehouden van afgewezen homoseksuele sollicitanten.



Het COC drong vorig jaar ook aan op onderzoek naar de behandeling van homoseksuelen door de overheid. Het college laat nu weten dat het COC na het onderzoek actief betrokken zal worden bij eventuele vervolgstappen.