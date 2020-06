Gemeente doet aangifte wegens bekladding Monument Indië-Nederland

Het Monument Nederlands-Indië is beklad met de leus ‘Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme! Next stop: Coentunnel #BLM’. Beeld Jakob van Vliet

Op het monument voor het Amsterdams Lyceum - dat tot 2004 een ereteken was voor generaal Jo van Heutsz – staat een leus gekalkt. ‘Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme! Next stop: Coentunnel #BLM’.

De gemeente laat weten aangifte te doen van de bekladding van het Monument Indië-Nederland. Na een aantal recente incidenten is het volgens burgemeester Halsema tijd een grens te stellen: “Wij zullen vanaf nu altijd aangifte doen bij bekladding of vernieling van gemeentelijk bezit. Onze monumenten, gebouwen en beelden zijn onderdeel van de Amsterdamse geschiedenis. Die geschiedenis verdient discussie en daar staan we voor open. Bekladding en vernieling zijn onacceptabel. Ik wil dat mensen afblijven van ons gezamenlijk bezit in de openbare ruimte.”

Ook de Federatie Indische Nederlanders (FIN) veroordeelt de bekladding en doet net als de gemeente aangifte.

Afgelopen woensdag werd ook het beeld van Mahatma Gandhi op de Churchill-laan in Zuid besmeurd. Met rode verf stond op de sokkel van het beeld ‘racist’ geschreven. Op een andere kant stond het getal 1312, wat verwijst naar de afkorting A.C.A.B.: All cops are bastards. Het is nog niet bekend wie er achter de bekladding zit.

En vorige week werd het Tropenmuseum ook al bekogeld met verfbommen. Die actie was opgeëist door het collectief Helden van Nooit.

Een politiewoordvoerder laat weten de bekladding van het Monument Indië-Nederland vooralsnog als afzonderlijke zaak te zien. Wel wordt er gekeken of er een link is tussen de bekladdingen van de afgelopen tijd, zegt ze.

Sinds de moord op George Floyd en de massale protesten tegen zijn dood en de raciale ongelijkheid die hieraan ten grondslag ligt, zijn ook steden als Rotterdam en Hoorn al diverse monumenten beklad. Vaak hebben deze objecten te maken met de Nederlandse koloniale geschiedenis, die sterk leunde op overheersing en racisme.

Beeld Jakob van Vliet

Massamoordenaar

Het Monument Indië-Nederland is ooit opgericht ter herinnering aan Joannes van Heutsz, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 1904 tot en met 1909. Van Heutsz werd aanvankelijk gezien als militaire held omdat hij Atjeh veroverde. Koningin Wilhelmina onthulde het bakstenen monument in 1935.

Na de onthulling kreeg het monument veel kritiek omdat de visie op het koloniale verleden van Nederland veranderde. Mensen zagen Van Heutsz steeds meer als koloniale massamoordenaar. Volgens schattingen heeft Jo van Heutsz (1851-1924), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, meer dan honderdduizend doden op zijn geweten. Militair ingrijpen was zijn handelsmerk tijdens de bewindsperiode in de oostelijke gebieden. De bevolking van Atjeh onderwierp hij met harde hand en bloedvergieten.

In 1967 en 1984 waren er twee mislukte bomaanslagen bij het monument. In 1997 neemt het stadsdeel Oud-Zuid de eerste stappen de betekenis ervan te veranderen. In 2001 besluit het stadsdeel dat het niet langer een ereteken is voor Van Heutsz en wordt de nieuwe naam bekend: Monument Indië-Nederland.