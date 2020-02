Gemeente doet aangifte vermissing 24 kunstwerken Slotervaartziekenhuis

Glasappliqué door Karel Appel in de hal van MC Slotervaart. Beeld Dingena Mol

Dit schrijft wethouder kunst en cultuur Touria Meliani aan de gemeenteraad.

‘Hoewel de kans dat de werken teruggevonden worden klein is, kunnen de werken na het doen van aangifte worden opgenomen in een database voor gestolen kunst,’ aldus Meliani in de brief. ‘Als één van deze werken dan bijvoorbeeld bij een veilinghuis wordt aangeboden, en geconstateerd wordt dat het werk in de database van gestolen kunst voorkomt, dan komt aan het licht dat het een vermist kunstwerk van de gemeente Amsterdam betreft.’

In oktober vorig jaar bleek al uit een inventarisatie dat er 24 kunstwerken spoorloos waren verdwenen uit het ziekenhuis, dat in 2018 failliet ging. Bij de opening van het gebouw in 1975 besteedde de gemeente – omgerekend naar huidige maatstaven – bijna 2 miljoen euro aan kunst. Het ziekenhuis hing ook vol met werken in bruikleen van de gemeente, in totaal 38. Ze kwamen vooral uit het depot van het Stedelijk Museum.

Na het faillissement van MC Slotervaart, zoals het ziekenhuis sinds 2014 heette, heeft de gemeente de curator meteen gewaarschuwd dat de kunstcollectie niet tot de failliete boedel mocht worden gerekend. Ook werd de curator verzocht tot teruggave van de veertien werken van de gemeente die nog in het gebouw waren. De curator heeft inmiddels toegezegd deze terug te geven.

Eerder meldde Het Parool al hoe de collectie van het oorspronkelijk gemeentelijke ziekenhuis in de loop der jaren steeds kleiner werd. Toen het ziekenhuis in 1997 verzelfstandigde, kraaide bij de gemeente geen haan naar de kunstwerken, die geruisloos in handen kwamen van opeenvolgende ziekenhuiseigenaren.

Cadeaumand

Slotervaartdirecties gingen losjes om met de collectie, die diende als cadeaumand om vertrekkende werknemers uit te zwaaien. Een schuifwand van Rolf Adel raakte zoek – waarschijnlijk vernietigd. Een lichte houten reliëfwand van René Karrèr werd donkerbruin overgeschilderd.

Naast de 24 vermiste kunstwerken en de 14 die zullen worden teruggegeven, zijn nog eens 181 kunstwerken aangetroffen in het gebouw. Externe deskundigen hebben volgens wethouder Meliani vastgesteld dat het ziekenhuis deze destijds verkreeg via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). ‘Deze werken zijn derhalve gefinancierd met (gemeentelijke) publieke middelen. Op grond hiervan komen deze werken ook aan de gemeente Amsterdam toe,’ aldus de wethouder. Het Stedelijk Museum gaat het vervoer en de opslag van de kunstcollectie regelen.

Kleurige gezichten

Het stadsbestuur wil met de nieuwe eigenaren van het gebouw in gesprek over een vijftal kunstwerken die vanwege hun omvang moeilijk verplaatsbaar zijn. Het betreft onder meer een bijzonder werk van Karel Appel, een grote glazen wand met kleurige gezichten. Dit zogenoemde glasappliqué bevindt zich in de centrale hal bij de ingang. Mogelijk kan het op die plek blijven.

De glazen wand was aanvankelijk te bewonderen in het onderwijscentrum van het ziekenhuis en werd daarna afgebroken en opgeslagen, raakte beschadigd en werd gerestaureerd en weer opgebouwd in de hal.

Het gebouw wordt overgenomen door vastgoedbedrijf Zadelhoff, die het grootschalig gaat verbouwen en herinrichten als zorglocatie.