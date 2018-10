Gemeente deelt gratis griepprik uit aan docenten

Het aanbod geldt voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo en is bedoeld om het ziekteverzuim te beperken in deze tijden van grote tekorten aan leraren. "Elke docent die hierdoor geen griep krijgt, is er een. Dan hoeft een klas niet naar huis te worden gestuurd," zegt een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs).



Groot tekort aan leraren

Amsterdam kampt met een groot tekort aan leraren. In de zomervakantie stonden 250 vacatures open op de scholen. De meeste scholen hebben met veel pijn en moeite het lerarencorps op peil gebracht, maar nog altijd zijn zo'n honderd vacatures onvervuld en de invalkrachten zijn op. Scholen kunnen een herfstige griepgolf niet gebruiken.



Genoeg voor duizend prikken

De prik is vrijwillig. Docenten hoeven dan ook niet te melden aan hun schoolbestuur of ze wel of geen gebruik maken van het aanbod. De verwachting is niet dat heel veel leraren zich zullen melden. De gemeente heeft 50.000 euro gereserveerd, goed voor niet meer dan duizend prikken.



Vaccinaties zijn onderwerp van maatschappelijk debat en roepen hier en daar principiële en praktische bezwaren op. De gemeente onderkent het risico op negatieve reacties, maar geeft hierbij aan dat het om een vrijblijvend aanbod gaat, slechts bedoeld om lesuitval tegen te gaan.



De gratis prik blijft beperkt tot docenten en niet tot andere beroepsgroepen waaraan tekorten bestaan.



Offensief van de gemeente

De gemeente heeft 26 miljoen euro uitgetrokken om het lerarentekort aan te pakken. Dit offensief bestaat onder meer uit voorrang op betaalbare woningen, beurzen, reiskostenvergoeding, vrije parkeerplekken, bonussen voor herintreders en meer mogelijkheden voor zij-instromers. Ook springen ambtenaren, studenten en statushouders bij.