Gemeente coulant met extra terras? ‘Je krijgt gelijk dreigbrieven’

Coulant en flexibel. Zo zou de stad omgaan met de heropening van de horeca en de uitbreiding van terrassen. Twee weken en 900 aanvragen later blijken die beloftes weerbarstig. ‘Hier krijg je direct dreigbrieven.’

Horecatycoon Bert van der Leden had drie weken terug de burgemeester nog aan de telefoon. Wat kon de stad betekenen voor de horeca? “Een aangenaam gesprek,” zegt de eigenaar van IQ Creative, onder meer bekend van de ­Supperclub. “Ze zei: we gaan jullie zoveel mogelijk helpen. Ik heb haar naderhand nog een ­berichtje gestuurd om te bedanken. Kreeg ik weer terug: ‘Graag gedaan’.”

De eerstvolgende correspondentie was heel wat minder hartelijk. ‘U exploiteert Supperclub Cruise. Uit berichten op Facebook is op te ­maken dat u daarvoor kaarten verkoopt voor ­75 mensen. In de noodverordening is echter opgenomen dat op passagiersvaartuigen maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Om ­ervoor te zorgen dat de noodverordening wordt nageleefd, leg ik u een last onder dwangsom op.’ Ondertekend door Femke Halsema.

“Het ging om boekingen voor het ­terras, op het bovendek van het schip,” zegt uitbater Joeri Salet. “Voor terrassen geldt geen maximum, zolang we de afstandsregels respecteren.”

Maar alleen in de Amsterdamse noodverordening worden vaartuigen daarvan uitgezonderd. “Die boot gaat helemaal niet varen. Elders, zoals in Rotterdam, worden drijvende terrassen juist toegejuicht, omdat je dan geen straat en stoep met een terras bezet. Als we in Zaandam gaan liggen, kan het wel.” Hij vraagt zich ook af waarom tijdelijke uitbreiding van terrassen op dekschuiten in Amsterdam wél mogelijk is.

Handen in het haar

Ook de ‘vaste’ Supperclub zit met de handen in het haar. Een plan om vanuit de – gesloten club in Odeon – een terras bij het Koningsplein te organiseren werd ook al afgewezen. “Dan lees je dat het een lange, hete zomer wordt,” zegt Van der Leden. “Als je het vergelijkt met wat er in Breda wordt gedaan om de clubs te steunen: die mogen met containers en foodtrucks op pleinen staan. Hier krijg je direct dreigbrieven.”

Willekeur. Dat is ook de indruk die Horeca Nederland van Amsterdam heeft van de horecaheropening, waarvoor inmiddels 900 vergunningen zijn aangevraagd. “Over het algemeen gaat het goed,” zegt woordvoerder Eveline Doornhegge. “We hebben ook alle lof en begrip voor de lastige rol die de overheid moet spelen. Maar er duiken steeds weer voorbeelden op van willekeur en onlogische uitzonderingen.” En dat terwijl de burgemeester daags voor de heropening de horeca nog de hand reikte: ‘Ik wil alle ondernemers in de stad oproepen om vooral het gezond verstand te gebruiken bij de inrichting van bestaande en nieuwe terrassen.’

Dat deed restaurant Wolf Atelier, gevestigd bovenop de oude spoordraaibrug boven het Westerdok. “Wij waren dolblij dat we een wat groter terras konden uitzetten op het Westerdoksplein,” zegt Douwe Werkman. “Een van de voorwaarden is dat het terras ’s avonds wordt opgeborgen. Dat is voor ons lastig, want het restaurant is moeilijk bereikbaar.” Dus staat daarvoor een fleurig gedecoreerde opslagcontainer klaar. “De tweede dag dat we open waren, stond handhaving hier te meten. Aan onze uitleg hadden ze geen behoefte. Terwijl hier in december, met toestemming, altijd twee containers staan van kerstboomverkopers.”

Niemandsland

Een stadsdeel verder, in Zuid, speelt ook een container een rol: die zou een terras juist verhinderen. “Ik wil graag uitbreiden op een stukje niemandsland, een pleintje voor mijn zaak,” zegt Michiel van der Eerde van Bar Baut. “Daar staat al drie jaar dezelfde motor, er staan containers, er gebeurt niks. Maar het wordt vanwege de verkeersveiligheid afgewezen.”

De taartpunt tussen Stadionweg en Olympiaweg wordt doorsneden door een fietspad en de keerlus van de tram. “Maar fietsers kunnen er via het fietspad langs en die keerlus is in zes weken maar één keer gebruikt. We willen er ook geen stoelen neerzetten, we hoeven er alleen maar overheen.” Hij begrijpt niet waarom elders parkeerplaatsen en stukken straat afgezet kunnen worden en bij Baut niet. “Met vier pylonen in de namiddag en avond ben ik er. Ze komen niet eens kijken: geen ambtenaren, geen verkeersdeskundige, niemand. We hebben zeven locaties in de stad gehad, maar dit wordt zo de laatste. Als het stadsdeel de toekomst van 72 man, die we allen aan boord hebben gehouden, op zijn naam wil, moet het dit zo doorzetten.”

Dat ondernemers, ondanks de toegezegde coulance, soms erg nauwkeurig op de vingers worden getikt, is volgens bestuurder Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum onvermijdelijk. “De openbare ruimte is zeker in het centrum heel beperkt. Een deel moet echt openbaar blijven, zodat we dat ook voor andere activiteiten kunnen gebruiken.” Van de ingediende 500 aanvragen heeft haar stadsdeel er inmiddels 150 beoordeeld, merendeels positief.