Gemeente controleert drukte met speciale meter op Marineterrein

De lancering innovatieve drukte-meter als testproject op het Marineterrein Amsterdam in samenwerking met Gemeente Amsterdam. Beeld Jean-Pierre Jans

Meteen voorbij de poort van het Marineterrein heerst op een warme zomeravond een zwembadsfeer. Op de kop af 800 Amsterdammers zoeken verkoeling aan de kade, het gras rond de fontein op de Voorwerf is een zonneweide geworden. Maar achter op het terrein, aan de kade tegenover het Dijkseiland en Hannekes Boom, is het verrassend rustig. Dus doorlopen loont.

Vanaf donderdag is dat in één oogopslag te zien voor wie de vroegere marinebasis op komt. Een ‘druktemeter’ signaleert hoe de honderden bezoekers zich verspreiden over het terrein. En hoeveel zijn het er precies? Het is allemaal te lezen op schermen bij de ingang. Sterker nog, de cijfers staan ook op de website van het Marineterrein waardoor je thuis al tot de conclusie kunt komen dat het beter is om ergens anders van de zon te gaan genieten.

“Als je hier eenmaal in de rij staat met je kinderen, ga je er toch tussen liggen,” zegt Thijs Meijer van het Marineterrein. “Desnoods tussen twee handdoeken in.” Op Hemelvaartsdag werd de zonnende menigte nog naar huis gestuurd omdat de toestroom te groot was geworden. Bij de systemen om de drukte in kaart te brengen borduurt de gemeente voort op eerdere experimenten zoals die vijf jaar geleden bij Sail al werden gedaan.

Living lab

Nu wil de gemeente eerst maar eens uitzoeken of bezoekers inderdaad hun gedrag aanpassen als ze op voorhand kunnen zien hoe druk het is. Het Marineterrein geldt als ‘living lab’ voor dit soort experimenten. Afhankelijk van de conclusies kan de proef volgend jaar een vervolg krijgen. “Zoals bij de Arena, de Kalverstraat of aan de Amstel bij Waternet,” zegt Ger Baron, die als ‘chief technology officer’ zoekt naar nieuwe ict-toepassingen voor de gemeente.

Het experiment is behalve vanwege de drukte in de stad ook relevant vanwege de coronamaatregelen. Daarbij is het immers de vraag of Amsterdammers zich houden aan het verzoek drukke plekken te mijden. En houden ze anderhalve meter afstand tot elkaar? Ook dat laat zich makkelijk vaststellen met de ‘druktemeter’. Die weet hoeveel mensen hier zijn per vierkante meter. Bij het Vondelpark werden ook wel handhavers ingezet als het te druk werd, maar dan was dat toch meer op het gevoel, zegt Baron. “Dit helpt bij het maken van een rationele afweging of het nodig is.”

Geblurred

Een door de gemeente zelf ontwikkeld computeralgoritme kan de aanwezigen herkennen op basis van camerabeelden. “Ze worden geblurred tot een vlek,” zegt Baron. Daarmee zijn ze dus ook te tellen, maar zonder dat de beelden worden vastgelegd, wat een inbreuk zou zijn op hun privacy.

De data worden lokaal bewaard en de gemeente gebruikt alleen eigen software. Heel bewust put de stad daarvoor bijvoorbeeld niet uit gegevens die Google oogst op basis van de smartphones die iedereen op zak heeft. Vanwege privacyoverwegingen, zegt Baron, maar ook omdat het eigen systeem preciezer werkt.

Zelfs de waterkwaliteit en de temperatuur worden gemeld op de panelen. De mogelijkheid om patronen te herkennen in de bewegingen over het terrein komt ook weer van pas bij ander onderzoek in het ‘living lab’. Zo had het Marineterrein hiermee kunnen nagaan of de indruk klopt dat hier meer zwemmers komen voor lichaamsbeweging sinds in april lijnen in het water zijn gelegd. Meijer is er vrij zeker van: “Er worden duidelijk meer baantjes getrokken.”