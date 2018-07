Gemeente controleert 1000 kinderspeelsplaatsen op lood

Kleine hoeveelheden lood kunnen schadelijk zijn voor jonge kinderen bij het inslikken, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) . Daarom gaat de gemeente uitgebreid kijken naar speelplekken waar geen gras of tegels liggen en waar lood in de grond zit.



De gemeente heeft kaarten met data over loodverontreiniging in de grond gekoppeld aan data over basisscholen, kinderdagverblijven en andere speellocaties, en zo een lijst van 2701 locaties gekregen. Op 1650 plekken wordt geen risico verwacht; de andere 1000 locaties worden komende maanden onderzocht.



Op basis van dat onderzoek komt de gemeente met adviezen voor de eigenaren of beheerders van de speelplekken. Daarnaast wil de GGD ouders van jonge kinderen in risicogebieden informeren over de gevaren van lood.



IQ-verlies

Het inslikken van looddeeltjes kan effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. "Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden", aldus het RIVM op de website.



Door de industriële geschiedenis, en omdat lood vroeger in verf en benzine zat, zit er nog steeds lood in de Amsterdamse bodems. Amsterdam heeft al eerder kinderspeelplaatsen onderzocht op lood. Toen werd er aan de toenmalig geldende normen voldaan. Maar de nieuwe bevindingen van het RIVM geven aanleiding voor de gemeente om ook verder onderzoek te doen.



Voorkomen

Ouders kunnen relatief makkelijk voorkomen dat kinderen met lood in aanraking komen, aldus de gemeente. Zorg dat kinderen spelen in schoon, wit zand; teel groente in bakken met schone aarde; zorg dat bodem bedekt is met gras of planten en voorkom de inloop van aarde in huis.



Laat kinderen daarnaast regelmatig handen wassen na het spelen en stofzuig regelmatig.