Gemeente brengt bod uit op pand MC Slotervaart

Beeld ANP

Daarmee wil het stadsbestuur voorkomen dat het vastgoed weer in handen komt van de zorgondernemers die mede-eigenaar waren van het ziekenhuis, Loek Winter en Willem de Boer. Zij hebben de handen ineengeslagen met vastgoedbedrijf Zadelhoff, dat 45 miljoen euro op tafel wil leggen – precies genoeg om alle schulden van het ziekenhuis af te lossen.

De hoogte van het gemeentelijk bod is geheim. Wel spreekt wethouder Zorg Simone Kukenheim van ‘een goed bod waarmee je echt tegemoet komt aan de schuldeisers’.

Het ‘marktconforme bod’ is volgens Kukenheim en haar collega Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) gebaseerd op een taxatie die is opgesteld op basis van uitgangspunten van het College Sanering Zorginstellingen. Die instelling ziet erop toe dat zorgvastgoed niet onder de prijs wordt verkocht.

Meteen na het faillissement van MC Slotervaart, eind oktober vorig jaar, vestigde de gemeente een voorkeursrecht op het vastgoed, dat geldt als ‘kroonjuweel’ van de failliete boedel. Dat recht op eerste koop wordt door curator Marc van Zanten ervaren als sta-in-de-weg. Het voorkomt in zijn ogen dat mogelijke kopers tegen elkaar opbieden en de prijs opdrijven. Ook belemmert het gemeentelijke voorkeursrecht zijn vrijheid om in te gaan op de deal met Zadelhoff, die uiterst aantrekkelijk oogt omdat daarbij alle schuldeisers volledig worden terugbetaald, een zeldzaamheid bij een faillissement.

Die deal betreft een lening van 45 miljoen van Zadelhoff aan de oud-aandeelhouders van het ziekenhuis. Zij kunnen daarmee de schuldeisers afbetalen, waarna het faillissement wordt opgeheven en de eigendom van het gebouw en vorderingen op met name zorgverzekeraars weer bij onder anderen Winter en De Boer zouden kunnen belanden. Zij willen het pand vervolgens verhuren aan zorgpartijen en er woningen realiseren. Zadelhoff wil vervolgens medeaandeelhouder worden in de dan herleefde MC Slotervaart BV.

In dat geval wil de curator afzien van het bij een faillissement gebruikelijke onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden door de oud-ziekenhuiseigenaren. Het stadsbestuur vindt dat onwenselijk, gezien de ‘grote maatschappelijke onrust’ die de sluiting van MC Slotervaart heeft veroorzaak. “We beschouwen het als onze maatschappelijke plicht om te zorgen voor een onderzoek,” aldus Van Doorninck.

Daarom gaat de gemeente in beroep tegen een uitspraak van de rechter-commissaris. Die weigerde vorige week de curator te gelasten onderzoek te doen naar het faillissement.

Een ander bezwaar van de Zadelhoffdeal is dat de gemeente de regie verliest over de ontwikkeling van het gebied bij de Louwesweg in Nieuw-West. Kukenheim: “Elders in Amsterdam zie je onder druk van de markt kleinschalige, buurtgerichte voorzieningen uit de stad worden gedrukt.” De vrees is dat dure particuliere klinieken het gebouw zullen domineren, in plaats van ‘laagdrempelige zorg’ voor buurtbewoners.