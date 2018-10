Gemeente boycot 'reclameblad' City

De woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) heeft de voorzitters van de zeven stadsdelen, waar City verschijnt, opgedragen om interviewverzoeken te weigeren en geen column te schrijven in het blad.



Reden is het grote aantal advertenties waardoor City volgens Van Doorninck meer een reclamefolder is. Een huis-aan-huisblad moet volgens gemeentelijke regels meer dan 10 procent journalistieke inhoud bevatten. Daar zou City niet aan voldoen.



City-oprichter Jan-Kees Emmer spreekt van een 'inbreuk op de persvrijheid'. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wij zijn een medium dat de gemeente kennelijk onwelgevallig is, dus worden we geboycot. Dat gaat in tegen het principe van vrije nieuwsgaring en is pure persbreidel."



De woordvoerder van Van Doorninck zegt dat vragen van medewerkers van City wel gewoon beantwoord worden door de gemeente.



