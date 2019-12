Gemeente blunderde met riante vertrekregelingen topambtenaren

Touria Melani. Nu het rapport af is, ligt het handelen van de wethouder opnieuw onder een vergrootglas. Beeld ANP

Amsterdam gaf van januari 2014 tot juni 2019 zeker 678.274 euro uit aan tien vertrekregelingen van ambte­naren. In sommige gevallen kozen de directeuren in kwestie er zelfs zelf voor te vertrekken. Dat blijkt uit on­afhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Necker van Naem.

Er zijn al langere tijd ergernissen omtrent te vertrekregelingen voor topambtenaren in Amsterdam. Het was de vertrekregeling van voormalig gemeentesecretaris Arjan van Gils die daarvoor de aanzet gaf. Hij kreeg bij zijn vertrek eind vorig jaar 75.000 ­euro mee, het maximaal toegestane bedrag binnen de Wet normering topinkomens (WNT).

Dit jaar werd Van Gils wethouder in Rotterdam, maar in het half jaar tussen zijn terugtreden als hoogste ambtelijke baas op 1 juli 2018 en zijn vertrek bij de gemeente Amsterdam op 31 december, hield hij geen deugdelijke administratie bij van het advieswerk dat hij deed, wat een vereiste is. De gemeente had dat moeten organiseren, maar bleef in gebreke.

In juni van dit jaar volgde in de gemeenteraad een motie om wethouder Touria Meliani van de portefeuille personeel en orga­nisatie af te halen, maar die haalde geen meerderheid. Met de resultaten van het onderzoeksrapport komt Meliani’s handelen nu opnieuw onder een vergrootglas te liggen.

Verlofsaldo

Het vernietigende rapport toont dat het plafondbedrag van 75.000 euro niet gold als maximum, maar als startpunt voor de onderhandelingen. Van de tien directeuren die vertrokken in de onderzoeksperiode van januari 2014 tot juni 2019 hebben op een na alle regelingen een waarde van 75.000 euro, of iets minder. ‘In twee gevallen genoot een vertrekkend directeur ook nog een cursus of opleiding op kosten van de gemeente na het sluiten van de vertrekregeling,’ is te lezen in het rapport.

En: ‘In één geval werd in de vertrekregeling afgesproken dat de voor­malig directeur tot het ontslag verlof zou opnemen, terwijl uit de dossiers blijkt dat het verlofsaldo hiertoe niet toereikend was. Ook zijn twee van de tien besluiten om een vertrekregeling aan te gaan niet genomen door de daartoe bevoegde functionaris.’

In een brief aan de gemeenteraad maakte het college woensdag bekend dat komend voorjaar nieuw beleid omtrent vertrekpremies wordt gepresenteerd. ‘Het college onderschrijft alle conclusies van het onderzoek en neemt de aanbevelingen over.’

Tot die tijd worden alle besluiten over de vergoeding voor vertrekkende topfunctionarissen gecontroleerd door het stadsbestuur.