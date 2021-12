Gemeente blijft fysiek vergaderen, ondanks omikronvariant

Beeld ANP

De stad zit in een lockdown. Alle horecazaken zijn dicht, de laatste kerstcadeaus kunnen niet meer fysiek gekocht worden bij winkels en sporten mag niet meer. Voor de gemeenteraad is het nog onvoldoende aanleiding om de laatste raadsvergaderingen van dit jaar online te organiseren. Woensdag en donderdag komt de raad ‘gewoon’ bijeen in de Stopera.

Niet iedereen is het daarmee eens. Raadslid Wil van Soest (Partij van de Ouderen), met de leeftijd van 85 jaar, laat de vergadering aan zich voorbijgaan. “Heeft niets met mijn leeftijd te maken, maar we moeten een voorbeeld stellen. Iedereen in Nederland wordt gewaarschuwd, maar de boodschap lijkt in de gemeenteraad van Amsterdam niet aan te komen. Ik ga het virus niet opzoeken.”

Niet te regelen

Bij de eerdere lockdown vergaderde raad wél online – en ging een koerier langs bij de partijleiders om stemmen op te halen. Die bleef even wachten terwijl iemand voor of tegen stemde. Het was deze keer niet te regelen, zegt Rik Torn (VVD). Hij is de voorzitter van het presidium – de organisator van de raadsvergadering. “Een aantal besluiten moet worden genomen voor de kerst.”

Daarnaast wijst Torn naar Den Haag – waar in de Tweede Kamer en Eerste Kamer ook nog fysiek wordt vergaderd. Van Soest wijst juist naar de provinciepolitiek, waar dit online gebeurt. Van Soest: “Het gaat prima daar, maar de techniek laat het in Amsterdam afweten. Ik zou zeggen: ga daar eens kijken hoe ze het doen.”

Nanninga

Een rondgang bij andere partijen wekt begrip op voor de situatie en mening van Van Soest; tegelijkertijd is fysiek vergaderen goed voor het debat. Annabel Nanninga van JA21: “We hebben als raad de plicht hier geen superspreadevent van te maken. Ik ga er vanuit dat iedereen test en raadsleden niet aanwezig zijn in de zaal indien niet nodig. Dan kunnen we bijeenkomen.”

Overigens zijn de commissievergaderingen sinds enkele weken wél weer online. Het grote verschil is dat er daar niet gestemd hoeft te worden over beleidskeuzes van de stad.