Gemeente blijft erbij: The Seafood Shop moet sluiten

De gemeente gaat er met gestrekt been in en houdt de deur dicht voor overleg Pepijn de Visscher

Het gemaksvoedsel zou voornamelijk betrekking hebben op de bakjes kibbeling en broodjes haring. Deze producten zijn, volgens de familie De Visscher, inherent verbonden aan het ambacht visboer.



"De gemeente gaat er met gestrekt been in en houdt de deur dicht voor overleg," zegt Pepijn de Visscher, een van de eigenaren. "We staan ervoor open om samen met de gemeente een oplossing te vinden. We hebben ook al de mogelijkheden onderzocht en aan ze gepresenteerd. De ambtenaren blijven echter letterlijk met de armen over elkaar zitten."



Oplossing

Een woordvoerder van de gemeente zegt wel degelijk open te staan voor een oplossing. "Maar deze moet wel passen binnen de regels die gelden voor deze locatie. We zijn blij met een viswinkel in de binnenstad, daar is dan ook geen enkel bezwaar tegen. Echter: de formule van The Seafood Shop zoals ze die nu voeren gaat verder dan een winkel, en dat geldt helaas ook voor de alternatieve plannen die ze tot nu toe aan ons gepresenteerd hebben."



Over zes tot twaalf weken doet de bezwaarschriftencommissie een uitspraak in deze zaak. Mocht het bezwaar worden afgewezen dan kunnen de eigenaren van The Seafood Shop in beroep gaan bij de rechtbank.



