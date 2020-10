Gemeente blijft bij vordering van miljoen op ‘lachgaskoning’

'Lachgaskoning' Deniz Üresin, toen hij nog druk was met de verkoop van ballonnen. Beeld ANP

De ongewijzigde houding van de gemeente bleek donderdagochtend tijdens een digitale rechtszitting bij de rechtbank Amsterdam.

Geen vergunning

Üresin, die zonder opgaaf van reden afwezig was, heeft het ventverbod vorig jaar volgens de gemeente stelselmatig overtreden. Zonder de benodigde vergunning verkochten de voorman van Ufogas en z’n werknemers lachgas op het Leidseplein, het Rembrandtplein en de Wallen.

De gemeente haalde juridisch alles uit de kast om de verkopers van Ufogas van de straat te krijgen, maar dat lukte nauwelijks. De lasten onder dwangsom liepen op tot een miljoen euro, maar pas toen Üresin en z’n verkopers van Ufogas gebiedsverboden kregen, verdwenen ze uit het straatbeeld. Ook de intredende winter en de coronapandemie droegen daaraan bij.

In de tussenliggende periode is Üresin tot het inzicht gekomen dat lachgas schadelijk is. Daarvoor moest hij zelf herhaaldelijk naar het ziekenhuis vanwege hartkloppingen als gevolg van overmatig lachgasgebruik. In Turkije, waar hij een groot deel van z’n jeugd woonde, bedacht hij afgelopen zomer dat hij moest stoppen met de lachgasverkoop, zo zei hij vorige week vrijdag.

Schadelijk

“Turkse artsen hebben me gezegd hoe schadelijk dagelijks lachgasgebruik is. Het is heel anders dan bijvoorbeeld bier, dat je zonder problemen dagelijks kunt drinken. Ik ga de jeugd nu uitleggen dat lachgas geen goed idee is.”

Üresin claimt daarbij samen te werken met de Amsterdamse politie. Een politievoorlichter ontkent dat. “Wij ondersteunen Üresins ommekeer en we staan met hem in verbinding, maar van een formele samenwerking is geen sprake.”

Invloed op jongeren

Vanwege z’n bekendheid en ‘straatgeloofwaardigheid’ zou Üresin invloed kunnen hebben op jongeren, al maakt de gerechtelijke procedure een samenwerking met instanties nagenoeg onmogelijk. Ook moet blijken of Üresin over enkele maanden nog steeds is gestopt met de verkoop of het gebruik van lachgas.

Üresin heeft herhaaldelijk gezegd dat hij ‘kapot veel’ verdiende met lachgas. In een reactie op de boete van een miljoen zei hij in december. “Ik heb het geld wel, maar dat ga ik never nooit betalen. De gemeente en burgemeester Halsema zijn helemaal gek geworden. Ze zoeken me, terwijl ik niets doe wat niet mag.”

Betalingsonmacht

Paul van Putten, Üresins advocaat, deed een beroep op betalingsonmacht. Üresin had echter geen informatie aangedragen waarmee dat te onderbouwen viel.

Met de zitting van donderdagochtend is nog lang geen einde gekomen aan het juridische getouwtrek. Zo moet de rechtbank zich uitspreken over de heikele kwestie of Ufogas het ventverbod heeft overtreden. Üresin claimt dat hij geen ventvergunning nodig had, omdat hij de lachgasballonnen online worden besteld, waardoor hij legaal opereerde zoals andere onlinebesteldiensten zonder ventvergunning, als Übereats en Deliveroo.

Rechtbank kritisch

De rechtbank had daar echter zeer kritische kanttekeningen bij. Voor het uitstallen van verkoopwaar is ook een ventvergunning nodig, merkte de rechtbank op. Ufogas bond de lachgasballonnen aan de bakfietsen die op het Leidseplein stonden.

De zaak is tien weken aangehouden. De gemeente neemt vooralsnog geen genoegen met een lagere vordering dan die van een miljoen euro. Er moet duidelijk worden hoeveel geld er bij Ufogas te halen valt. “Ik heb op dit moment geen last van deurwaarders,” zei Üresin vorige week.