Gemeente biedt meer vaste contracten eigen callcenter

Dat beloofde wethouder Touria Meliani (personeel). De toezeggingen volgden op een actie van vakbond FNV. Die vraagt sinds de zomer om aandacht voor de situatie op de werkvloer van het callcenter, de plek waar de contacten met inwoners worden afgehandeld.



Coalitie- en oppositieraadsleden wilden weten waarom de gemeente op die afdeling meer dan 60 procent van de 172 medewerkers inhuurt via uitzendbureaus op een flexibel contract.



Warrige indruk

De norm binnen de gemeente is 15 procent. Soms werden deze medewerkers tussen de drie en vijf jaar lang een vast contract onthouden, in afwachting van de beschikbaarheid van vaste arbeidsplaatsen.



Meliani wil die verhoudingen volgend jaar verbeteren, beloofde ze. Maar verder maakte de wethouder, die deze zomer zonder enige vorm van politiek ervaring namens GroenLinks een wethouderspost bemachtigde, een warrige indruk. Op vragen van oppositiepartijen Denk, ChristenUnie en Forum voor Democratie antwoordde zij regelmatig geen antwoord te kunnen geven.



Zo wist de wethouder niet of er ook externe inhuurmedewerkers op plekken zitten, waarin zij gaan over de inhuur van andere uitzendkrachten. Dat zou belangenverstrengeling kunnen opleveren, vreest de oppositie.



Stadsschatkist

Op vragen van Denk kon de wethouder niet aangeven wat de gemeente kwijt is aan een flexmedewerker, ten opzichte van iemand op de loonlijst. Bovendien wist de wethouder vaak pas na lang wikken en wegen wat ze moest adviseren over de ingediende moties van de verschillende raadsleden.



Na een lang debat dat diverse keren onderbroken werd, beloofde de wethouder later schriftelijk terug te komen op diverse vragen. Daar nam de oppositie vooralsnog genoegen mee. De komende maanden moet ze duidelijkheid geven hoe het percentage flexwerkers op de afdeling wordt teruggebracht, en welke financiële gevolgen dit heeft voor de stadsschatkist.



Ook wil Meliani in het vervolg andere eisen stellen aan uitzendbureaus. "Bij de aanbesteding zullen we nieuwe voorwaarden stellen over goed werkgeverschap," aldus de wethouder.