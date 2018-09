Gemeente belooft gifbodem Oostzanerwerf te saneren

Toen de voetbalafdeling van TOB van het stadsdeelbestuur moest verhuizen, eiste het ver­enigingsbestuur dat de bodem van het nieuwe terrein onderzocht zou worden om zeker te weten of sporten hier veilig was.



De gemeente kwam met historisch onderzoek, waarvan toen de conclusie was dat een deel van het terrein licht tot matig verontreinigd was. Daarom zouden er geen risico's zijn bij gebruik als sportveld.



Zware metalen

Eerder onderzoek in 1987 had uitgewezen dat de grond bij de ingang van het sportpark en onder het clubhuis zwaar was verontreinigd met zware metalen. Dat was bij de clubleiding bekend, daarom nam TOB geen genoegen met de conclusies van de gemeente.



Actie bleef uit. Koolmoes: "Ondanks deze aanwijzingen heeft de gemeente nooit het stuk grond achter ons clubhuis meegenomen in nieuwe bodemonderzoeken, terwijl we daar al sinds de verhuizing op aandringen."



Doordat er nu een leeflaag is aangebracht, is er geen bedreiging meer voor de gezondheid. "Het enige wat wij willen is dat iedereen hier veilig kan sporten" zegt Stam. "Wij proberen dat de gemeente al jaren duidelijk te maken en pas nu wordt er geluisterd. Vanwege alle commotie hebben helaas al twee jeugdleden hun lidmaatschap opgezegd."



Bodemonderzoek

Woensdagavond heeft de gemeente in samenwerking met de GGD voor het bestuur van TOB en naastgelegen voetbal club OSV een informatieavond gehouden. De bezoekers kregen te horen dat de vervuilde grond binnen een jaar gesaneerd wordt zonder hinder voor het voetbal. Er wordt nog bodemonderzoek uitgevoerd.



De gemeente verwacht op 25 september te laten weten hoe de sanering van het sportpark precies wordt uitgevoerd. De voorzitters van TOB hebben er vertrouwen in dat de oplossing dichtbij is. "We hebben het idee dat de gemeente nu eindelijk een probleem oppakt dat ze te lang heeft laten liggen."