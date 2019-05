Gemeente behoudt recht afbreken Namenmonument bij schade metrobuis

Dat blijkt uit een brief van de dienst Metro en Tram van de gemeente aan het Nederlands Auschwitz Comité, de initiatiefnemer van het monument. In die brief beschrijft de gemeente onder welke voorwaarden zij akkoord gaat met de wijze van fundering boven de Oostlijn van de metro.

Het monument, ontworpen door de vermaarde architect Daniel Libeskind, bestaat uit muren van gele baksteen, waarin de namen van 102.000 gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma uit Nederland staan gegraveerd. Erbovenop komt een constructie van roestvrij staal.

Dilataties

Volgens onderzoek van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zal de fundering (op staal) geen enkel probleem opleveren voor de onderliggende metro. Dat ligt anders als het gaat om de bereikbaarheid van de voegen (dilataties) in de metrobuis. Die moeten in principe toegankelijk zijn voor onderhoud en reparaties, maar zijn dat als gevolg van de bouw van het monument nauwelijks meer.

Het bureau adviseert om dit te accepteren en de gemeente neemt dat voorstel over. Maar wel onder voorwaarden: ‘indien ter plaatse de (tunnel)veiligheid of beschikbaarheid van de tunnel in het geding komt, hebben wij het recht om het monument tijdelijk dan wel definitief te laten demonteren om dit te kunnen herstellen of garanderen’.

Bodemprocedure

Dinsdag behandelt de rechtbank in Amsterdam een bodemprocedure tegen de aanleg van het monument, aangespannen door enkele buurtorganisaties. Zij verzetten zich tegen de omvang van het bouwwerk en de plaats waarop het wordt gebouwd. Ook maken zij bezwaar tegen de gevolgde procedure.

In februari bepaalde de voorzieningenrechter al dat in het plantsoen geen bomen mogen worden gekapt zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over de bezwaren. Het Nederlands Auschwitz Comité ijvert al dertien jaar voor de komst van het monument.