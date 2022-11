Gemeente Amsterdam zette in 2015 ‘undercover ambtenaren’ in bij bijeenkomsten

In Pakhuis De Zwijger woedden destijds hevige discussies tussen het Amsterdamse bestuur en inwoners over het nieuwe erfpachtstelsel. Beeld Floris Lok

Een bijzondere mail van een strategische communicatieadviseur binnen de gemeente in 2015. ‘Ambtenaren die undercover gaan, zou ik niet meer willen doen’. De mail ging uit naar collega’s in aanloop naar een bijeenkomst over het nieuwe erfpachtstelsel in Pakhuis De Zwijger, waar toen hevige discussies woedden tussen het Amsterdamse bestuur en inwoners.

Uit de mail blijkt dat de ambtenaren in het verleden naar vergelijkbare bijeenkomsten zijn gestuurd om een ‘ander geluid’ te laten horen. De strategische communicatieadviseur stelt deze keer voor dat ambtenaren de live stream bekijken, maar vraagt of ze misschien ‘bekende makelaars of notarissen’ kunnen sturen om zo het debat een kant op te sturen.

Eric van der Burg

De zaak kwam maandag in de openbaarheid door een WOO-verzoek (voorheen WOB) van de Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging. Zes oppositiepartijen noemen het volstrekt ‘onacceptabel’ en hebben naar aanleiding van de mail vragen gesteld aan het college: hoe vaak worden undercover-ambtenaren ingezet en gebeurt het nog steeds?

Het zijn Volt, JA21, Denk, CDA, Lijst Kabamba én VVD die opheldering willen. Opvallend, want de ambtenaar die de mail stuurde werkte in 2015 voor VVD-wethouder Eric van der Burg, inmiddels staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is. Het is Van der Burg die als de geestelijk vader van het nieuwe erfpachtsysteem wordt gezien en zijn ambtenaren moesten destijds het beleid verdedigen.

Op welke schaal

Huidige VVD-fractievoorzitter Claire Martens licht haar besluit toe om vragen te stellen. “We weten niet precies of het is gebeurd of op welke schaal,” zegt ze. “We willen weten wat de feiten zijn. Gebeurt het vaker en welke middelen zet de gemeente verder in? Dan maakt het niet zoveel uit wie de wethouder was of is.”

Volt-fractievoorzitter Juliet Broersen sluit zich daarbij aan. “Je schrikt van de bewoording, omdat je dit niet verwacht van een organisatie als de gemeente,” aldus Broersen. “Ik wil weten wat hier precies achter zit en of dit nog steeds gebeurt.”

Op de hoogte

De vragen zijn gericht aan D66-wethouder Reinier van Dantzig (Erfpacht). Een woordvoerder van hem laat weten dat het woord undercover door de strategische adviseur ‘ongelukkig’ is gekozen.

Ambtenaren zouden vaker bij bijeenkomsten aanwezig zijn, zodat zij ‘op de hoogte’ zijn van wat zich in de stad afspeelt. “Dat betekent dat iemand luistert. Niks meer, niks minder. En als iemand gevraagd wordt of hij of zij van de gemeente is, wordt dit gewoon gemeld.”

Mislukte participatie en weinig vertrouwen

De mail stamt inmiddels al van zeven jaar geleden, toen D66, VVD en SP nog de wethouders afleverden. Toch is het niet het eerste voorbeeld waar de gemeente faalt in een goed verloop van participatie. Bovendien is het niet bevorderlijk voor het vertrouwen van Amsterdammers in de overheid. Burgemeester Femke Halsema kwam maandag nog met een plan van aanpak om de band met de burger te ‘versterken’.