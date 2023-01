Gemeente Amsterdam zet camera’s in om cocaïnesmokkel in Westelijk Havengebied te bestrijden

Westelijk Havengebied. Beeld Joris van Gennip

Burgemeester Halsema schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad na raadsvragen van Claire Martens (VVD) over drugssmokkel in de Amsterdamse haven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Noordzeekanaalgebied aangewezen als een ‘mainport’, een plek waar een hardere aanpak nodig is om drugscriminaliteit terug te dringen. Vanuit Den Haag wordt vanaf nu jaarlijks ruim een miljoen euro in de bestrijding van (drugs)misdaad in het gebied gestoken. Tot 2025 gaat het om een bedrag van 4 miljoen euro.

Een deel van dat geld gaat naar nieuwe camera’s in het havengebied. De politie wil al lang ANPR-camera’s plaatsen – Automatic Number Plate Recognition – die automatisch kentekens controleren, waardoor verdachte auto’s meteen opvallen. Mede door ambtelijk getouwtrek zijn die camera’s er nog niet. ‘Uitbreiding van toezicht door middel van camera’s in het havengebied is een van de actielijnen,’ schrijft Halsema.

32 vierkante kilometer, één agent

‘Er is een aantal signalen dat duidt op een toenemende rol van onze haven als logistiek knooppunt in de invoer en doorvoer van cocaïne. Hoewel de concrete signalen relatief gezien nog beperkt zijn, is er wel sprake van een toename van het aantal drugsvondsten,’ schrijft Halsema in de raadsbrief. Gemeenten langs het Noordzeekanaal willen dat meer wordt gedaan aan de bestrijding van drugssmokkel.

Vanaf 2018 tot nu werden 220 incidenten geregistreerd. Die variëren van de 1100 kilo cocaïne die afgelopen zomer werd gevonden in een container met cacaobonen in het Westelijk Havengebied tot 28 zeecontainers die werden opengebroken, waarna de dieven er uiteindelijk vandoorgingen met een paar emmers mayonaise.

Het uitgestrekte en onoverzichtelijke Westelijk Havengebied beslaat 32 vierkante kilometer, maar valt aan politiezijde onder slechts één wijkagent. Dat blijft voorlopig zo, schrijft Halsema. ‘Er is geen uitbreiding van het aantal wijkagenten voorzien. Wijkagenten vervullen een belangrijke rol in de contacten met bewoners en bedrijven, maar weerspiegelen niet de totale inzet van politie en opsporingsdiensten in het gebied.’

