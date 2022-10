Gemeente Amsterdam wil samen met DUO jongeren met schulden helpen

Ruim 80 procent van de jongeren met problematische schulden heeft onder meer een studieschuld. Beeld Daphne Lucker

Het idee van de pilot is simpel: zodra een jongere een betalingsachterstand heeft van minimaal 270 euro en niet op een voorstel tot betalingsregeling reageert, geeft DUO de gemeente een signaal. Een medewerker van de Amsterdamse afdeling van organisatie Vroeg Eropaf – gespecialiseerd in vroege signalering van schulden – neemt dan contact op met de jongere.

Deze medewerker geeft tips en adviezen, maar kan ook schuldhulpverlening bieden. Zoals hulp bij betalingsregelingen, toegang tot de voedselbank en een lijntje naar het UWV.

‘Jongeren met schulden zijn vaak niet in beeld bij de gemeentelijke schuldhulp,’ schrijft wethouder Marjolein Moorman (Armoede) in een persbericht. ‘Vaak schamen ze zich of ze weten niet dat er hulp beschikbaar is, zodat ze niet of te laat aan de bel trekken.’ Volgens Moorman kunnen jongeren met deze pilot al in een vroeg stadium worden geholpen door buurtteams.

Drempel verlagen

‘Jongeren worden actief en persoonlijk benaderd, wat naar verwachting de drempel om hulp te accepteren verlaagt,’ schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid), die de proef mede mogelijk heeft gemaakt. ‘Hoe eerder we hulp bieden, hoe kleiner de kans dat schulden verder oplopen. Dit laatste is voor alle betrokkenen van groot belang.’

Eerder bleek al dat de teams van Vroeg Eropaf het vanwege de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie nog nooit zo druk hebben gehad als nu. In heel 2021 kreeg Vroeg Eropaf 29.700 meldingen van mensen die schulden hebben, dit jaar waren dat er tot augustus al 18.252.

Op dit moment geeft een op de vijf jongeren in Amsterdam aan problematische schulden te hebben. Ruim 80 procent van de jongeren met problematische schulden heeft onder meer een studieschuld.

Naar verwachting start de pilot begin volgend jaar.