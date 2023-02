Gemeente Amsterdam wil reserveringssysteem om Bijenkorffile tegen te gaan

Beeld Jakob van Vliet

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst is beperken van de bereikbaarheid de oplossing om de storende file, de enige in Nederland met een eigen naam, aan te pakken. Het is de bedoeling dat automobilisten die hun auto in de garage willen parkeren van tevoren een plekje gaan reserveren.

Hiermee kan worden voorkomen dat Rokin en Damrak tijdens vakanties en in de weekenden verstopt raken door auto’s die staan te wachten op het vrijkomen van een plekje in de meest centrale parkeergarage van de stad. De maatregel moet voor 1 december ingaan, aldus de wethouder.

Voeten in aarde

Van der Horst schrijft aan de gemeenteraad het project te willen oppakken in samenwerking met Q-park, de Bijenkorf en andere ondernemers. ‘Gekeken wordt waar verkeerstechnische maatregelen mogelijk zijn om de verkeersstroom richting Amstel/Rokin en Damrak in de te dammen en welke alternatieve parkeergelegenheden en vervoerswijzen kunnen worden aangeboden.’

Het optuigen van een reserveringssysteem heeft veel voeten in de aarde. Van der Horst wil ook een aantal maatregelen nemen die sneller effect kunnen sorteren. Zij maakt zich vooral zorgen over het aankomende paasweekend, in de eerste week van april, wanneer de Bijenkorffile steevast de kop opsteekt.

Digitale oplossingen

De wethouder schrijft de gemeenteraad preventieve maatregelen te willen nemen die vooral bestaan uit ‘extra communicatie’, maar ook uit het beter afstellen van digitale mogelijkheden. Ze doelt daarbij op het inzetten van routeplanners en websites van de gemeente en ondernemers in de binnenstad.

Doel daarvan is automobilisten zover te krijgen dat zij elders parkeren of andere vervoersmiddelen kiezen. De file bestaat volgens Van der Horst namelijk vooral uit toeristen en dagjesmensen ‘die vaker in de file verzanden door onwetendheid dan door een daadwerkelijk bewuste keuze’.

RAI en Noord

Het is de bedoeling dat automobilisten vooral afbuigen naar de P&R-terreinen RAI en Noord. ‘Hier kan worden gedacht aan tijdelijke verkeersmaatregelen en ook communicatie (bebording, bemensing) langs de aanrijroutes naar de Valkenburgerstraat en Weesperstraat en deze straten zelf.’

MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City en de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sloegen begin dit jaar alarm en eisten van de gemeente een onmiddellijke oplossing voor een probleem dat volgens hen al 25 jaar bestaat – al in 1999 werd erover gesproken.

Uitschieters van een uur

‘De ronkende, vrijwel stilstaande file zorgt voor een slecht woon-, werk-, uitgaans- én winkelklimaat,’ stelde Jan Stoeltie, directeur van Vereniging Amsterdam City. ‘Dat maakt de binnenstad er niet aantrekkelijker op. Maatregelen zijn nu nodig.’

Het Parool deed twee jaar geleden al eens onderzoek naar de file richting de Bijenkorf. Vroeg in de ochtend bedroeg de reistijd amper vijf minuten, later op de dag vervijfvoudigde dat. In december werden uitschieters tot ruim boven het uur geconstateerd. De gemiddelde snelheid lag op nauwelijks anderhalve kilometer per uur.