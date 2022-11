Gemeente Amsterdam wil ook ‘supermarkt’ van Getir in De Pijp sluiten

De ‘supermarkt’ van Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp. Beeld Jakob van Vliet

Al in juli moest de darkstore van Getir in De Pijp op last van de rechter dicht, omdat darkstores niet tot de detailhandel worden gerekend. De flitsbezorger bouwde daarop de winkel om tot supermarkt zodat de vestiging naar eigen zeggen wel aan de juridische vereisten voldoet.

Nu, enkele maanden later, heeft de gemeente genoeg gezien en wil het dat ook de nieuwbakken supermarkt de deuren sluit. “Het kan zijn dat een deel van de activiteiten detailhandel is, maar deze detailhandel is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit, namelijk flitsbezorging vanuit een darkstore,” zegt een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening).

Het Parool nam half september een kijkje in de winkel. De meest voor de hand liggende producten liggen er, maar een echte versafdeling ontbreekt en terwijl het bij de Albert Heijn even verderop een komen en gaan van mensen is, waren in de Getirwinkel alleen personeelsleden aanwezig.

‘Geen versafdeling’

Volgens retaildeskundige Paul Moers voegen de supermarkten van Getir ‘helemaal niets toe’. “Ze zijn duur en hebben geen versafdeling. Ze kunnen leuk zijn voor iemand die een paar huizen verderop woont en bijvoorbeeld wc-papier nodig heeft, maar Amsterdam is al rijk bedeeld met goede supermarkten. Winkels met dertigduizend producten, daar heb je echt keus.”

Volgens Moers probeert Getir met het ombouwen van de winkel vooral ‘door de mazen van de wet te kruipen’. De gemeente is diezelfde mening toebedeeld na onderzoek en oordeelt dat de winkel ‘nog steeds hoofdzakelijk darkstore is’.

Getir kan nog een zienswijze indienen op het besluit van de gemeente in de hoop die op andere gedachte te brengen en anders kan het bedrijf naar de rechter stappen. Getir bouwde ook de vestiging op de Da Costakade om tot 'supermarkt’ en ook Flink deed dit al met diverse vestigingen. Het is nu de eerste keer dat de gemeente probeert een tot supermarkt omgebouwde darkstore te sluiten.

Nieuw proefproces

Een nieuw proefproces lijkt daarmee in het verschiet te liggen. Als het tot een rechtszaak komt en de rechter besluit dat ook de omgebouwde supermarkt zijn deuren moet sluiten, lijken er geen juridische uitwegen meer om deze vestigingen open te houden. Flitsbezorgers moeten dan wel hun darkstores naar industrieterreinen aan de rand van de stad verplaatsen, precies zoals de gemeente wil.

Naast de vestiging van Getir in De Pijp heeft ook een darkstore van het concern in de Rijnstraat in de Rivierenbuurt donderdag een definitieve last onder dwangsom ontvangen. Getir kreeg in september te horen dat ook deze zaak moet sluiten en heeft daarna een zienswijze ingediend op het besluit, maar die heeft de gemeente niet tot andere gedachten gebracht. Deze darkstore moet uiterlijk 17 november dicht zijn. Getir kan het besluit nog bij de rechter aanvechten.

‘Onrechtvaardig’

‘Het besluit van de gemeente is onrechtvaardig,’ reageert Getir. ‘Onze vestiging in De Pijp functioneert vrijwel vlekkeloos. De gemeente Amsterdam heeft maar liefst 140 inspecties uitgevoerd. In 139 gevallen was er geen overlast. Er is geen verschil tussen de vestiging van Getir aan de Jacob van Campenstraat en de vele pizzeria’s, slijterijen en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging. De gelijke behandeling van gelijke gevallen is een basisprincipe binnen onze Nederlandse rechtsstaat. We doen een beroep op de gemeente Amsterdam om dit te respecteren.’

‘We leggen ons niet neer bij het besluit van de gemeente met betrekking tot de Rijnstraat en zullen hiertegen om te beginnen bezwaar aantekenen,’ gaat de flitsbezorger verder. ‘Deze is gebaseerd op jurisprudentie over detailhandel. Nu het mogelijk is om ter plaatse producten te kopen en mee te nemen, is elke twijfel daarover weggenomen.’